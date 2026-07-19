Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com — Laga Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang dalam 99th Anniversary Game digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026), dengan jadwal kick-off pukul 15.30 WIB. Pertandingan perayaan ulang tahun ke-99 Green Force itu dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar maupun live streaming Vidio.com, sekaligus menjadi ajang perdana Bernardo Tavares menguji hasil latihan tim menghadapi musim 2026/2027.

Kapan Jadwal dan Di Mana Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang?

Persebaya Surabaya akan menjamu PSIS Semarang dalam pertandingan bertajuk 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7). Laga ini menjadi puncak rangkaian perayaan ulang tahun ke-99 Green Force sekaligus pertandingan pertama tim di hadapan Bonek dan Bonita pada musim baru.

Kick-off dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB. Suporter yang tidak hadir langsung di stadion tetap dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran langsung Indosiar atau live streaming Vidio.com.

Atmosfer pertandingan diprediksi berlangsung meriah karena menjadi momentum spesial bagi Persebaya Surabaya yang tengah memasuki era baru bersama pelatih Bernardo Tavares. Selain menjadi perayaan hari jadi klub, pertandingan ini juga menjadi tolok ukur kesiapan tim sebelum menghadapi kompetisi resmi pada September mendatang.

Bernardo Tavares Gunakan Laga Ini untuk Mengukur Perkembangan Tim Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menegaskan pertandingan melawan PSIS Semarang bukan sekadar laga persahabatan. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, duel ini menjadi kesempatan melihat sejauh mana pemain mampu menerapkan materi latihan yang telah diberikan selama masa persiapan.

"Latihan dan pertandingan adalah dua hal yang berbeda. Dalam pertandingan kami ingin melihat penerapan prinsip-prinsip taktik yang selama ini kami latih, mulai dari transisi menyerang, transisi bertahan, organisasi permainan hingga reaksi pemain ketika kehilangan atau menguasai bola," ucap Coach Tavares dalam sesi konferensi pers, Sabtu (18/7/2026).

Selama kurang lebih satu pekan terakhir, skuad Persebaya Surabaya menjalani latihan yang memadukan aspek fisik, teknik, dan taktik. Tim pelatih juga terus mempercepat proses adaptasi para pemain baru agar mampu menyatu dengan sistem permainan yang diinginkan.