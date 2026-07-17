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Dhimas Ginanjar
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.47 WIB

Nvidia Kerja Sama dengan Toyota, Jensen Huang: Revolusi Industri Berikutnya Akan Lahir dari Jepang

CEO Nvidia Corp. Jensen Huang (depan kanan) dan Presiden Noetra Corp. Hironobu Tamba (depan kiri) berjabat tangan dalam sebuah acara yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) di Tokyo, 16 Juli 2026. (Kyodo) - Image

CEO Nvidia Corp. Jensen Huang (depan kanan) dan Presiden Noetra Corp. Hironobu Tamba (depan kiri) berjabat tangan dalam sebuah acara yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) di Tokyo, 16 Juli 2026. (Kyodo)

JawaPos.com – Nvidia memperkuat kerja samanya dengan Toyota Motor Corp. dan sejumlah perusahaan teknologi Jepang untuk mempercepat pengembangan robot berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi atas krisis tenaga kerja sekaligus mendorong lahirnya revolusi industri baru.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (17/7), perusahaan pembuat chip AI asal Amerika Serikat itu akan membantu Toyota mengembangkan model AI untuk merancang sistem pengendalian lalu lintas di Woven City. Kota futuristis di Susono, Prefektur Shizuoka, tersebut dibangun Toyota sebagai laboratorium hidup untuk menguji robot, AI, dan kendaraan otonom.

Kerja sama kedua perusahaan juga diperluas ke pengembangan robot produksi berbasis AI. Sebelumnya, Nvidia dan Toyota telah bekerja sama dalam pengembangan teknologi bantuan mengemudi canggih (advanced driver-assistance system) dan sistem operasi kendaraan.

Selain Toyota, Nvidia juga menggandeng Fujitsu Ltd. untuk membangun kolaborasi dengan tiga produsen robot industri terbesar Jepang, yakni Fanuc Corp., Yaskawa Electric Corp., dan Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Kelima perusahaan akan mengembangkan robot berbasis AI yang dapat digunakan di sektor manufaktur, logistik, hingga layanan kesehatan. Teknologi inti AI dan komputasi akan disuplai oleh Nvidia.

Kolaborasi tersebut ditujukan untuk membantu Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin serius. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mengimbangi berkurangnya jumlah tenaga kerja terampil akibat penuaan populasi.

CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan Jepang memiliki peluang besar menjadi pemimpin dalam pengembangan robotika berbasis AI.

"Harapan pribadi saya, kerja sama ini akan membuka babak baru robotika dan manufaktur cerdas di Jepang," ujar Huang dalam konferensi pers di Tokyo.

Ia menambahkan, perpaduan teknologi AI dengan sistem mekatronika akan membawa perubahan besar bagi dunia industri.

"Bersama-sama kita menghadirkan AI fisik ke dalam mekatronika, dan revolusi industri berikutnya juga akan lahir dari Jepang," katanya.

Editor: Dhimas Ginanjar
Sumber: Kyodo News
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