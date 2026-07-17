Tak Perlu Jago Coding, Roblox Luncurkan AI yang Bisa Membuat Game dari Instruksi Pengguna

Ilustrasi: Coding, ilmu yang tidak mudah dipelajari namun dibutuhkan di era digitalisasi. (Zesium).
JawaPos.com - Roblox memperkenalkan langkah baru untuk memperluas kreativitas para penggunanya melalui fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Build.
Seperti dilansir dari Engadget, fitur ini dirancang agar pemain dapat membuat game maupun pengalaman interaktif hanya dengan memberikan instruksi menggunakan bahasa sehari-hari, tanpa harus memiliki kemampuan pemrograman.
Berbeda dari alat pengembangan sebelumnya, Build dikembangkan dengan pendekatan yang mengutamakan perangkat seluler. Kehadirannya memungkinkan proses pembuatan game dilakukan langsung melalui smartphone dan tablet untuk pertama kalinya. Teknologi tersebut ditenagai kombinasi model AI sumber terbuka (open source) dan model AI milik Roblox sendiri.
Roblox menjadwalkan peluncuran Build dalam tahap alpha publik di Selandia Baru mulai 28 Juli. Setelah itu, akses akan diperluas secara bertahap ke lebih banyak negara dalam beberapa bulan ke depan.
Fitur Build dapat digunakan oleh pengguna berusia minimal 9 tahun. Sementara itu, karya yang telah melewati proses pemeriksaan keamanan dan dipublikasikan hanya akan dapat diakses secara global oleh pengguna berusia 16 tahun ke atas.
Meski demikian, penerapan sistem ini juga menjadi sorotan karena mekanisme verifikasi usia Roblox sebelumnya sempat menuai kritik dan dinilai belum berjalan optimal. Kendati demikian, perusahaan tetap meluncurkan sistem akun bertingkat dengan pembatasan usia pada bulan lalu.
Baca Juga:Inggris Keok, ”Azteca Plan” Thomas Tuchel Jadi Kambing Hitam usai Argentina Menang Comeback
Kehadiran Build pun kini menjadi ujian berikutnya, apakah AI mampu menghadirkan pengalaman kreatif yang positif bagi pengguna atau justru memunculkan tantangan baru.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri