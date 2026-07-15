Komdigi Sebut Adopsi AI di Indonesia Tinggi, tapi Kemampuan Pengguna Masih Tertinggal

Ilustrasi AI. (Pinterest)
JawaPos.com - Tingginya adopsi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia belum diikuti kemampuan para penggunanya.
Masyarakat maupun dunia usaha di Indonesia dinilai masih belum memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pun menilai penguatan kapabilitas AI menjadi tantangan utama agar pemanfaatannya mampu mendorong transformasi di berbagai sektor.
"Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum diskusi Closing the AI Capability Gap in Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
Nezar menjelaskan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia.
Bahkan, Indonesia masuk lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding, analitik data, dan pendidikan. Selain itu, hampir separuh angkatan kerja telah memanfaatkan AI setiap pekan.
Meski demikian, tingginya penggunaan AI belum diiringi kemampuan untuk memanfaatkannya secara lebih mendalam.
Menurut Nezar, tantangan utama saat ini bukan lagi soal akses terhadap teknologi, melainkan kualitas penggunaannya.
"Ini bukan soal kesenjangan akses, tapi kesenjangan dalam hal kedalaman," tegasnya.
Ia menjelaskan kesenjangan tersebut terlihat dari masih lebarnya jarak kemampuan antara pengguna AI yang mahir dengan pengguna rata-rata.
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