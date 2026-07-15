Kardinal Orlando Beltran Raih Penghargaan Perdamaian, Menag Nasaruddin Tekankan Perbedaan Bukan Beban

JawaPos.com - Archbishop Emeritus of Cotabato, Kardinal Orlando Beltran Quevedo mendapat anugerah sebagai Harmony in Diversity Award atas jasanya dalam perdamaian konflik keagamaan di Mindanao, Filipina. Penyerahan dilakukan di Jakarta pada Rabu (15/7).

Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dalam sambutannya mengatakan, nilai kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam mepererat hubungan masyarakat di Asia Tenggara. Dari Kardinal Orlando dapat diteladani bahwa perdamaian dapat dibangun menggunakan kasih sayang.

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta ini menyampaikan, di dunia saat ini terjadi begitu banyak perpecahan. Namun, dia melihat pula muncul individu maupun komunitas yang saling menguatkan dalam dialog demi menciptakan harmoni kehidupan.

"​Asia Tenggara adalah kawasan yang diwarnai oleh bentangan luas bahasa, budaya, dan tradisi keagamaan. Sejarah kita telah membuktikan bahwa perbedaan bukanlah sebuah beban, melainkan sumber dari ketahanan, kreativitas, dan kekuatan spiritual," kata Menag di kawasan Jakarta Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Patron Harmony in Diversity Award, Halimah Yacob menambahkan, harmoni kehidupan harus diwujudkan bersama.

"Harmoni bukanlah sesuatu yang dapat kita anggap akan selalu ada. Setiap generasi harus secara sadar berupaya memelihara dan memperkuatnya," ujar Halimah.

Dia melihat langsung harmoni kehidupan sudah tercipta di Indonesia. Dia sudah mendatangi langsung terowongan yang menghubungkan langsung antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Infrastruktur ini menegaskan bahwa hidup berdampingan secara damai bisa terwujud antara umat beragama.

"Selama beberapa generasi, masyarakat kita telah menunjukkan bahwa hidup berdampingan dengan saling menghormati tetap memungkinkan, tanpa harus mengorbankan identitas masing-masing. Kita memahami bahwa harmoni adalah kemampuan untuk menghormati perbedaan sekaligus menyadari bahwa kita memiliki kemanusiaan yang sama," imbuhnya.