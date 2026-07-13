Telkomsat Jajaki Pemanfaatan Satelit VLEO untuk Perkuat Konektivitas Digital Indonesia

JawaPos.com - PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) mulai mengeksplorasi pemanfaatan teknologi satelit generasi baru untuk memperkuat layanan konektivitas di Indonesia.

Langkah ini mencakup pengembangan solusi berbasis satelit yang diharapkan mampu mendukung kebutuhan telekomunikasi nasional, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.

Salah satu teknologi yang tengah dikaji adalah arsitektur Very Low Earth Orbit (VLEO) beserta layanan Direct-to-Device, yang dinilai berpotensi memperluas akses konektivitas di masa depan.

Pengembangannya dilakukan dengan memadukan kapabilitas jaringan berbasis antariksa dari Telkomsat dan perusahaan penyedia infrastruktur konektivitas antariksa, UNIVITY.

Dalam pengembangannya, kedua perusahaan juga menelaah pemanfaatan infrastruktur stasiun bumi di Indonesia yang nantinya dapat terintegrasi dengan konstelasi satelit VLEO.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapabilitas konektivitas satelit nasional sekaligus mendukung kemandirian infrastruktur digital Indonesia.

Selain itu, Telkomsat dan UNIVITY turut mengevaluasi konsep arsitektur hybrid multi-orbit yang menggabungkan jaringan satelit geostasioner milik Telkomsat dengan sistem VLEO yang sedang dikembangkan UNIVITY.

Integrasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan konektivitas yang lebih aman, andal, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan nasional, termasuk untuk mendukung sektor publik serta aplikasi keamanan nasional.

Direktur Pengembangan Telkomsat, Anggoro K. Widiawan, mengungkapkan bahwa konektivitas satelit terus memainkan peran penting dalam mendukung ekosistem digital Indonesia, khususnya di wilayah terpencil dan tersebar secara geografis.