Spotify Hadirkan Personal Podcast Berbasis AI, Pengguna Tinggal Ketik Langsung Jadi

Platform streaming musik Spotify. (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Spotify menghadirkan fitur anyar bernama Personal Podcast yang memungkinkan pengguna membuat podcast pribadi berbasis kecerdasan buatan (AI).
Seperti dilansir dari GSM Arena, fitur ini dirancang untuk menghasilkan konten audio yang disesuaikan dengan minat serta kebiasaan mendengarkan masing-masing pengguna.
Melalui fitur tersebut, pengguna nantinya bisa membuat podcast langsung dari aplikasi Spotify hanya dengan memasukkan deskripsi teks mengenai tema atau jenis podcast yang diinginkan. Setelah itu, sistem AI akan secara otomatis membuat episode podcast yang dipersonalisasi.
Selain membuat episode satu kali, pengguna juga dapat mengatur jadwal podcast otomatis, misalnya untuk rangkuman berita harian atau ulasan mingguan sesuai preferensi mereka.
Spotify juga menyediakan opsi tambahan agar podcast terasa lebih personal. Pengguna dapat memasukkan berbagai sumber seperti tautan, file PDF, maupun teks sebagai bahan referensi. Tidak hanya itu, naskah podcast masih bisa diedit kembali dan pengguna juga bebas memilih jenis suara AI yang akan digunakan.
Seluruh episode yang dibuat bersifat privat dan hanya dapat diakses melalui menu “Your Library” atau “Perpustakaan Anda”.
Spotify mengungkapkan bahwa fitur Personal Podcast akan mulai tersedia bagi pelanggan Premium di Amerika Serikat pada Juni mendatang. Setiap pengguna akan memperoleh kuota kredit bulanan untuk membuat podcast AI, serta opsi membeli kredit tambahan jika kuota habis.
