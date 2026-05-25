Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 26 Mei 2026 | 05.17 WIB

Spotify Hadirkan Personal Podcast Berbasis AI, Pengguna Tinggal Ketik Langsung Jadi

Platform streaming musik Spotify. (Dok. Freepik) - Image

Platform streaming musik Spotify. (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Spotify menghadirkan fitur anyar bernama Personal Podcast yang memungkinkan pengguna membuat podcast pribadi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Seperti dilansir dari GSM Arena, fitur ini dirancang untuk menghasilkan konten audio yang disesuaikan dengan minat serta kebiasaan mendengarkan masing-masing pengguna.

Melalui fitur tersebut, pengguna nantinya bisa membuat podcast langsung dari aplikasi Spotify hanya dengan memasukkan deskripsi teks mengenai tema atau jenis podcast yang diinginkan. Setelah itu, sistem AI akan secara otomatis membuat episode podcast yang dipersonalisasi.

Selain membuat episode satu kali, pengguna juga dapat mengatur jadwal podcast otomatis, misalnya untuk rangkuman berita harian atau ulasan mingguan sesuai preferensi mereka.

Spotify juga menyediakan opsi tambahan agar podcast terasa lebih personal. Pengguna dapat memasukkan berbagai sumber seperti tautan, file PDF, maupun teks sebagai bahan referensi. Tidak hanya itu, naskah podcast masih bisa diedit kembali dan pengguna juga bebas memilih jenis suara AI yang akan digunakan.

Seluruh episode yang dibuat bersifat privat dan hanya dapat diakses melalui menu “Your Library” atau “Perpustakaan Anda”.

Spotify mengungkapkan bahwa fitur Personal Podcast akan mulai tersedia bagi pelanggan Premium di Amerika Serikat pada Juni mendatang. Setiap pengguna akan memperoleh kuota kredit bulanan untuk membuat podcast AI, serta opsi membeli kredit tambahan jika kuota habis.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Hadapi Gempuran AI, Rektor Unwiku Purwokerto Beri Pesan Menohok: IPK Tinggi Tidak Cukup - Image
Pendidikan

Hadapi Gempuran AI, Rektor Unwiku Purwokerto Beri Pesan Menohok: IPK Tinggi Tidak Cukup

Selasa, 26 Mei 2026 | 04.26 WIB

Ancaman Siber Meningkat, AI Disebut Jadi Kunci Selamatkan Ekonomi Digital dan UMKM RI - Image
Teknologi

Ancaman Siber Meningkat, AI Disebut Jadi Kunci Selamatkan Ekonomi Digital dan UMKM RI

Selasa, 26 Mei 2026 | 04.02 WIB

AI Hidupkan Lagi Suara Pilot Tewas, NTSB Tutup Akses Berkas Investigasi - Image
Teknologi

AI Hidupkan Lagi Suara Pilot Tewas, NTSB Tutup Akses Berkas Investigasi

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.40 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore