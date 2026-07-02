Indonesia Kuasai 1/3 Ekonomi Digital ASEAN, Butuh Dukungan Regulasi Penggunaan AI

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat Peluncuran Buku Saku: Digital Well-being Pada Remaja di Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai Indonesia punya peluang besar untuk tampil sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital dunia.
Potensi tersebut didukung oleh sekitar 230 juta pengguna internet atau hampir 80 persen dari total populasi.
Dengan capaian itu, Indonesia turut menyumbang sekitar sepertiga dari keseluruhan nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat melakukan audiensi dengan di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat.
Meski demikian, pengembangan ekonomi digital nasional tidak boleh mengesampingkan pelestarian budaya maupun penguatan karakter bangsa.
Menurut dia, kemajuan teknologi harus menjadi sarana untuk memperkokoh identitas nasional, bukan menjauhkannya.
Besarnya potensi tersebut juga harus dibarengi dengan pembangunan ekosistem digital yang aman, sehat, produktif, serta tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan.
“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi digital dunia. Namun pertumbuhan itu akan jauh lebih bermakna jika di saat yang sama kita mampu menjaga anak-anak kita, memperkuat karakter generasi muda, dan memastikan budaya bangsa tetap hidup,” ujar Meutya, dikutip Kamis (2/7).
Menurut dia, transformasi digital tidak seharusnya hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.
Pemanfaatan teknologi juga harus diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia sekaligus memperkuat jati diri bangsa.
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