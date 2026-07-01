AI dan Robot Kuasai Pabrik Mobil, Serikat Buruh Khawatir Ribuan Pekerjaan Terancam

JawaPos.com - Selama puluhan tahun, konflik di industri otomotif Amerika Serikat lebih banyak berkisar pada persoalan upah, tunjangan, hingga penutupan pabrik. Namun kini, muncul isu baru yang dinilai berpotensi membawa dampak jauh lebih besar, yakni masifnya penerapan kecerdasan buatan (AI), robot kolaboratif (cobot), dan sistem produksi otomatis di lini manufaktur kendaraan.

Seperti dilansir dari Carscoops, di tengah percepatan transformasi tersebut, serikat pekerja United Auto Workers (UAW) mengingatkan bahwa kemajuan teknologi jangan sampai justru dibayar mahal oleh para pekerja melalui hilangnya lapangan kerja.

Presiden UAW Shawn Fain menyampaikan kekhawatiran itu saat berbicara dalam Konvensi Konstitusional UAW di Detroit. Dikutip dari The Detroit News, Fain menilai ancaman terbesar bukan terletak pada penggunaan AI atau robot itu sendiri, melainkan pada bagaimana keuntungan dari teknologi tersebut dibagikan.

Menurutnya, jika otomatisasi mampu meningkatkan produktivitas pabrik secara signifikan, maka para pekerja juga seharusnya ikut menikmati manfaatnya, bukan hanya menjadi pihak yang kehilangan pekerjaan.

Perdebatan Lama dengan Tantangan Baru Perdebatan mengenai dampak teknologi terhadap tenaga kerja sebenarnya bukan isu baru. Ketika sebuah pabrik mampu meningkatkan kapasitas produksi berkat inovasi, idealnya seluruh pihak memperoleh manfaat.

Sebagai ilustrasi, apabila sebuah pabrik pena yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan 10 pena per jam kini dapat memproduksi 100 pena dalam waktu yang sama, maka keuntungan seharusnya dirasakan bersama. Konsumen memperoleh harga yang lebih murah, perusahaan menikmati keuntungan lebih besar, sementara pekerja dapat menerima upah yang lebih baik atau jam kerja yang lebih singkat.

Prinsip serupa kini menjadi inti perdebatan terkait AI dan robotika di industri otomotif. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang paling menikmati keuntungan ketika teknologi mampu membuat setiap pekerja menjadi jauh lebih produktif.

Di sisi lain, para produsen mobil memiliki pandangan berbeda. Mereka menghadapi persaingan global yang semakin ketat, terutama dari produsen kendaraan asal Tiongkok yang berkembang pesat.