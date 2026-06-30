Mulai Berlaku Besok, Ini Cara Registrasi Biometrik SIM Card Telkomsel, Indosat, XL hingga Smartfren

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menetapkan penggunaan teknologi face recognition dalam registrasi kartu SIM pada Rabu (1/7) besok.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah, mengungkapkan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah bersama operator seluler menyelesaikan tahap uji coba selama lima bulan terakhir.

Selama masa pengujian sejak Januari 2026, proses registrasi biometrik wajah tercatat telah dilakukan sekitar 1,7 juta kali. Menurut Edwin, pelaksanaan sistem itu berjalan lancar dan proses aktivasi nomor baru dapat selesai hanya dalam waktu sekitar satu menit.

Ia menyebut operator seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart sudah memiliki kesiapan sistem untuk menjalankan kebijakan registrasi berbasis pengenalan wajah tersebut.

"Jadi, per 1 Juli 2026 akan diterapkan secara nasional," ujar Edwin dalam konferensi pers di Garuda Sparks.

Cara Registrasi Biometrik SIM Card Telkomsel, Indosat, XL hingga Smartfren Sejak aturan registrasi biometrik diberlakukan, setiap pelanggan kartu SIM diwajibkan melakukan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik melalui pemindaian wajah.