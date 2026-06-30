Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot

JawaPos.com — Timnas Inggris diprediksi menghadapi perlawanan sengit saat bertemu Timnas RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Rabu, 1 Juli 2026 pukul 23.00 WIB.

Meski lebih diunggulkan, The Three Lions diperkirakan hanya mampu meraih kemenangan tipis karena solidnya pertahanan wakil Afrika tersebut.

Inggris Datang dengan Status Juara Grup Inggris melangkah ke fase gugur dengan status juara Grup L setelah mengumpulkan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Tim asuhan Thomas Tuchel tampil cukup konsisten sepanjang fase grup, meski sempat menuai kritik saat ditahan Ghana tanpa gol.

Hasil imbang tersebut memperlihatkan kelemahan Inggris ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan dengan blok rendah dan mengandalkan duel fisik. Situasi serupa diperkirakan kembali mereka hadapi saat berjumpa RD Kongo.

Modal positif tetap dimiliki Inggris setelah menutup fase grup dengan kemenangan 2-0 atas Panama. Harry Kane dan kolega kini mengincar tiket menuju babak 16 besar sekaligus menjaga peluang meraih gelar juara dunia.

RD Kongo Siap Merepotkan Favorit RD Kongo lolos ke babak 32 besar dengan status salah satu peringkat ketiga terbaik. Mereka sempat bermain imbang melawan Portugal, kalah tipis dari Kolombia, sebelum memastikan kelolosan usai menundukkan Uzbekistan 3-1.

Meski bukan unggulan, tim besutan Sebastien Desabre menunjukkan organisasi permainan yang rapi. Mereka hanya kebobolan tiga gol sepanjang fase grup, membuktikan kualitas lini belakang yang patut diwaspadai.