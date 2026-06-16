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Dinarsa Kurniawan
Rabu, 17 Juni 2026 | 04.29 WIB

Luncurkan Elite Legends Series, Perangkat Penyimpanan Resmi AFA untuk Penggemar Sepak Bola dan Kreator Konten

Lexar menghadirkan Elite Legends Series hasil kolaborasi dengan AFA, memadukan desain khas Argentina dan teknologi penyimpanan berkecepatan tinggi untuk penggemar sepak bola serta kreator konten. (Istimewa) - Image

Lexar menghadirkan Elite Legends Series hasil kolaborasi dengan AFA, memadukan desain khas Argentina dan teknologi penyimpanan berkecepatan tinggi untuk penggemar sepak bola serta kreator konten. (Istimewa)

JawaPos.com - Popularitas sepak bola yang terus mendunia membuat kebutuhan untuk menyimpan dan membagikan momen pertandingan semakin besar. 

Baik bagi penggemar yang gemar mengabadikan suasana stadion, kreator konten yang memproduksi video pertandingan, hingga fotografer olahraga profesional, perangkat penyimpanan yang cepat dan andal menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lexar menghadirkan Elite Legends Series, lini produk penyimpanan edisi khusus yang dikembangkan bersama Argentine Football Association (AFA).

"Koleksi ini memadukan semangat sepak bola dengan teknologi penyimpanan yang dirancang untuk melindungi setiap momen penting," tulis Lexar dalam keterangan resminya, Selasa (19/5).

Sebagai mitra resmi Tim Nasional Sepak Bola Argentina, Lexar menghadirkan rangkaian produk yang terinspirasi dari identitas sang juara dunia.

Seluruh koleksi telah memperoleh lisensi resmi AFA dan mengusung desain bernuansa biru-putih khas Argentina serta sentuhan nomor legendaris 10 yang identik dengan sejarah sepak bola negara tersebut.

Produk yang diperkenalkan dalam seri ini meliputi Lexar SL500 Portable SSD Elite Legends Series, Lexar Air Portable SSD Elite Legends Series, dan Lexar Solid State Dual Drive D500 USB 3.2 Gen 1 Type-C Elite Legends Series.

Beberapa varian juga hadir dalam kemasan premium yang dilengkapi portable SSD edisi khusus, kabel USB-C to C dengan adaptor USB-C to USB-A, serta kartu koleksi eksklusif.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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