Ortu Harus Tahu: Anak di Bawah 7 Tahun Bisa Daftar Masuk SD, Ini Syarat-Syaratnya

Ilustrasi guru mendampingi siswa pada hari pertama sekolah tahun ajaran baru. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan anak di bawah usia 7 tahun tetap dapat mendaftar. Namun, anak harus memenuhi syarat seperti kesiapan belajar dan rekomendasi dari ahli resmi.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan aturan ini sudah diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Aturan tersebut membahas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang memberi pengecualian usia calon murid SD. Kebijakan mengutamakan kesiapan anak mengikuti proses pembelajaran sekolah.
Gogot menjelaskan calon murid SD yang berusia 5 tahun 6 bulan sampai 6 tahun per 1 Juli masih bisa diterima. Syaratnya, anak harus memiliki kecerdasan, bakat istimewa, dan kesiapan psikis. "Jadi untuk SPMB SD ada pengecualian usia anak, tapi ada catatan. Jadi kuncinya adalah anak siap untuk mengikuti pembelajaran di SD," kata Gogot dikutip dari laman resmi Kemendikdasmen, Jumat (22/5).
Dia menegaskan kesiapan ini penting agar anak bisa mengikuti kegiatan belajar di SD dengan baik. Meski usianya belum mencapai 7 tahun, kesiapan belajar harus jadi perhatian utama.
Selain kesiapan belajar, calon murid di bawah 7 tahun wajib melampirkan surat keterangan dari ahli berwenang. Surat itu biasanya dari psikolog yang membuktikan kesiapan psikis anak. Dokumen tersebut menjadi dasar sekolah menerima calon murid yang usianya di bawah ketentuan umum.
"Jadi harus ada surat keterangan bahwa anak ini memang siap. Dari siapa? Dari ahlinya, psikolog yang terpercaya di daerah setempat, pasti tahu ya siapa yang paling punya otoritas atau siapa yang tahu, kemudian bisa diterima di sekolah. Jadi tidak harus usianya 7 tahun," tutur Gogot.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah