Ortu Harus Tahu: Anak di Bawah 7 Tahun Bisa Daftar Masuk SD, Ini Syarat-Syaratnya

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan anak di bawah usia 7 tahun tetap dapat mendaftar. Namun, anak harus memenuhi syarat seperti kesiapan belajar dan rekomendasi dari ahli resmi.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan aturan ini sudah diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Aturan tersebut membahas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang memberi pengecualian usia calon murid SD. Kebijakan mengutamakan kesiapan anak mengikuti proses pembelajaran sekolah.

Anak Harus Siap Mengikuti Pembelajaran Gogot menjelaskan calon murid SD yang berusia 5 tahun 6 bulan sampai 6 tahun per 1 Juli masih bisa diterima. Syaratnya, anak harus memiliki kecerdasan, bakat istimewa, dan kesiapan psikis. "Jadi untuk SPMB SD ada pengecualian usia anak, tapi ada catatan. Jadi kuncinya adalah anak siap untuk mengikuti pembelajaran di SD," kata Gogot dikutip dari laman resmi Kemendikdasmen, Jumat (22/5).

Dia menegaskan kesiapan ini penting agar anak bisa mengikuti kegiatan belajar di SD dengan baik. Meski usianya belum mencapai 7 tahun, kesiapan belajar harus jadi perhatian utama.

Wajib Ada Surat Keterangan Psikolog Selain kesiapan belajar, calon murid di bawah 7 tahun wajib melampirkan surat keterangan dari ahli berwenang. Surat itu biasanya dari psikolog yang membuktikan kesiapan psikis anak. Dokumen tersebut menjadi dasar sekolah menerima calon murid yang usianya di bawah ketentuan umum.