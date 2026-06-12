Apple Ubah Aturan Main App Store, Pengembang Kini Bisa Jual Paket Langganan Bareng

JawaPos.com - Apple untuk pertama kalinya membuka peluang bagi para pengembang untuk berkolaborasi dalam menawarkan paket langganan gabungan melalui App Store. Dengan skema ini, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus dengan biaya yang lebih hemat dibandingkan jika berlangganan setiap aplikasi secara terpisah.

Dalam ajang tahunan WWDC 2026, Apple mengumumkan pengembangan fitur App Bundles yang sebelumnya hanya memungkinkan pengembang menggabungkan aplikasi milik mereka sendiri ke dalam satu paket penjualan.

Seperti dilansir dari TechCrunch, melalui pembaruan terbaru, pengembang kini dapat bekerja sama dengan pengembang lain untuk menyusun paket aplikasi lintas perusahaan. Apple menyebut langkah ini sebagai cara untuk memberikan nilai lebih kepada pengguna dengan harga yang lebih terjangkau.

Konsep tersebut mengikuti tren yang semakin populer di industri layanan digital dan streaming, di mana sejumlah perusahaan menggabungkan layanan mereka dalam satu paket guna meningkatkan daya tarik sekaligus mempertahankan pelanggan. Model serupa telah diterapkan oleh berbagai penyedia layanan hiburan yang menawarkan langganan gabungan dengan harga lebih kompetitif.

Pendekatan ini dinilai cocok bagi pengembang yang memiliki audiens serupa namun tidak saling bersaing secara langsung. Misalnya, aplikasi fotografi dapat dipadukan dengan layanan penyuntingan foto dan video, serta platform distribusi konten, sehingga pengguna memperoleh rangkaian alat kreatif yang lebih lengkap dalam satu langganan.

Hal yang sama juga dapat diterapkan pada kategori produktivitas. Pengembang aplikasi manajemen tugas, misalnya, dapat bermitra dengan penyedia aplikasi kalender atau pencatat aktivitas untuk menghadirkan paket yang saling melengkapi kebutuhan pengguna.