Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

Thomas Lam diprediksi menjalani debut bersama Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta saat menghadapi Sabah FC pada Dewata Challenge Series 2026. (Dok. Instagram/@thomaslam)
JawaPos.com — Bali United FC diprediksi mengalahkan Sabah FC dengan skor 2-1 pada laga Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8/2026).
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi tim asuhan Johnny Jansen untuk menguji perkembangan skuad sekaligus mematangkan komposisi sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.
Bali United FC memasuki duel melawan Sabah FC dengan modal persiapan pramusim yang dinilai lebih maju dibandingkan periode sebelumnya.
Johnny Jansen menyebut perkembangan tersebut terlihat dari proses latihan dan upaya tim mengembangkan permainan menuju level yang lebih baik.
"Kami memiliki persiapan yang lebih maju di pre season kali ini. Jika dibandingkan dari awal tahun lalu dengan tahun ini, kami mengalami perkembangan yang cukup baik. Kami terus mengembangkan permainan tim untuk menjadi lebih baik," ungkap Coach Johnny.
Pertemuan dengan Sabah FC menjadi bagian dari dua agenda penting Bali United FC dalam Dewata Challenge Series 2026.
Setelah menghadapi wakil Malaysia tersebut pada Kamis (13/8/2026), Serdadu Tridatu dijadwalkan bertemu Persib Bandung pada Selasa (18/8/2026) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.
Dua pertandingan itu bukan sekadar kesempatan mencari kemenangan, tetapi juga menjadi ruang bagi Johnny Jansen untuk melihat kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi musim 2026/2027.
Pelatih asal Belanda tersebut memasuki tahun kedua bersama Bali United FC dengan target membangun tim yang semakin berkembang.
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Johnny Jansen tetap memasang kemenangan sebagai salah satu sasaran dalam dua pertandingan Dewata Challenge Series 2026.
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