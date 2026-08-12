3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

Gonzalo Ritacco pemain incaran Persebaya Surabaya.(Dok. Gonzalo Ritacco)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya masih punya satu tempat untuk pemain asing di Super League musim 2026/2027. Nama Gonzalo Ritacco menjadi salah satu pemain yang dirumorkan bakal mengisi tempat tersebut.
Rumor Gonzalo Ritacco merapat ke Persebaya diketahui dari akun Instagram @transferliga1dan2. Akun tersebut merumorkan bahwa kedua pihak sedang melakukan pembicaraan.
"Gonzalo Ritacco dilaporkan sedang dipantau oleh Persebaya Surabaya sebagai calon pemain yang akan direkrut musim ini. Pembicaraan antara kedua pihak saat ini masih berlangsung. Pembicaraan sedang berlangsung, jika kesepakatan tercapai, dia akan langsung disambut dan akan menandatangani kontrak," tulis akun @transferliga1dan2 di Instagram.
Gonzalo Ritacco merupakan pemain asal Argentina dan berposisi di sisi sayap kanan. Melansir Fotmob, ia bermain di Honduras bersama Real Espana sejak 1 Januari 2026.
Nah, berikut ini ada tiga fakta dari Gonzalo Ritacco yang sedang dirumorkan menuju Persebaya. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.
Gonzalo Ritacco merupakan pemain yang tajam jika bermain di lini depan. Pemain 33 tahun tersebut pernah menunjukkan hal tersebut saat bermain untuk tim asal Venezuela Deportivo Tachira.
Saat itu, Ritacco mampu mencetak delapan gol dan lima assist pada 2023. Dengan koleksi gol dan assist tersebut, ia berhasil membawa Deportivo Tachira menjadi juara Liga Honduras.
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Ritacco pernah menjadi lawan dari pemain berkualitas dunia yaitu Son Heung-min. Mereka bertemu di laga Real Espana melawan LAFC di ajang CONCACAF Champions Cup pada Februari 2026.
Pada laga tersebut, Ritacco dan Son Heung-min menjadi starter bagi timnya masing-masing. Laga itu berakhir untuk kemenangan LAFC dengan skor 6-1.
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