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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.57 WIB

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

Everton dan Newcastle United bersiap bertarung dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Scottish Gas Murrayfield. (Everton) - Image

Everton dan Newcastle United bersiap bertarung dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Scottish Gas Murrayfield. (Everton)

JawaPos.com — Everton diprediksi bermain imbang melawan Newcastle United dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh, Skotlandia, Rabu (12/8/2026) malam.

Pertandingan pukul 23.15 WIB ini menjadi kesempatan kedua tim Liga Primer Inggris mematangkan kebugaran, taktik, dan kekompakan sebelum musim 2026/2027 dimulai.

Everton datang dengan modal lima pertandingan pramusim yang menghasilkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang. Tim asuhan David Moyes itu baru saja menelan kekalahan 3-1 dari Stuttgart pada Sabtu lalu.

Stuttgart mencetak tiga gol melalui Badredine Bouanani, Ramon Hendriks, dan Nikolas Nartey.

Everton hanya mampu membalas lewat eksekusi penalti Thierno Barry, sehingga kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah sebelum menghadapi Newcastle United.

Everton Ingin Bangkit Usai Kalah dari Stuttgart

Everton diprediksi tampil lebih agresif setelah kalah 3-1 dari Stuttgart pada laga persahabatan terakhir.

Pertandingan melawan Newcastle United menjadi kesempatan bagi David Moyes untuk kembali menguji komposisi pemain sekaligus memperbaiki sejumlah kelemahan yang terlihat dalam laga sebelumnya.

Musim lalu Everton menempati peringkat ke-13 Liga Primer Inggris dengan koleksi 49 poin dari 38 pertandingan.

Posisi tersebut membuat The Toffees gagal mendapatkan tiket kompetisi Eropa, sehingga musim 2026-27 menjadi momentum bagi Everton untuk memperbaiki pencapaian.

Editor: Banu Adikara
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