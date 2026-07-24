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Antara
Jumat, 24 Juli 2026 | 16.46 WIB

Nicolas Otamendi Resmi Pensiun dari Timnas Argentina, Terakhir Tampil di Piala Dunia 2026

Nicolas Otamendi saat memperkuat Manchester City. (Istimewa) - Image

Nicolas Otamendi saat memperkuat Manchester City. (Istimewa)

JawaPos.com - Bek veteran Nicolas Otamendi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina setelah turnamen Piala Dunia 2026 berakhir.

Keputusan tersebut disampaikan pemain berusia 38 tahun itu melalui unggahan di akun Instagram pada Jumat. Sebelumnya, Otamendi memang telah menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhirnya bersama Tim Tango.
"Sejak usia sangat muda saya bermimpi mengenakan jersei tim nasional Argentina. Itu adalah kehormatan terbesar yang diberikan sepak bola kepada saya. Saya membelanya dengan sepenuh hati, penuh kebanggaan, dan dengan tanggung jawab karena mengetahui arti seragam ini bagi jutaan rakyat Argentina," tulis Otamendi.

Otamendi mengungkapkan takdir membuat laga terakhirnya bersama Albiceleste terjadi di final Piala Dunia 2026. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, ia merasa bangga karena seluruh tim telah berjuang hingga detik terakhir.

"Saya pergi dengan kepala tegak karena tahu kelompok ini telah memberikan segalanya sampai peluit akhir," ujarnya.

Mantan bek Manchester City itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para suporter Argentina yang selalu memberikan dukungan, baik saat tim meraih kemenangan maupun menghadapi masa-masa sulit.

"Setiap kali lagu kebangsaan berkumandang, kami merasa bukan hanya sebelas pemain yang bertanding, tetapi jutaan orang yang mempertahankan mimpi yang sama," katanya.

Di akhir pesannya, Otamendi menegaskan bahwa meski perjalanannya bersama tim nasional telah berakhir, kecintaannya kepada Argentina tidak akan pernah pudar.

"Terima kasih, Argentina. Terima kasih telah membuat saya mewujudkan mimpi menjadi juara dunia dan mengenakan jersey terindah di dunia. Selamat tinggal, Tim Nasional," katanya.

Otamendi mengakhiri karier internasionalnya dengan catatan 139 penampilan bersama Argentina.

Selama membela Albiceleste, Otamendi berhasil mempersembahkan satu gelar Piala Dunia, dua trofi Copa America, dan satu gelar Finalissima, menjadikannya salah satu bek paling sukses dalam sejarah tim nasional Argentina. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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