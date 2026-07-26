Usai Piala Dunia 2026, Leandro Paredes Isyaratkan Tinggalkan Timnas Argentina

Leandro Paredes isyaratkan tinggalkan Timnas Argentina setelah Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Kekalahan dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026 ternyata meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Leandro Paredes. Gelandang berusia 32 tahun itu mempertimbangkan untuk mengakhiri karirnya bersama Timnas Argentina setelah gagal membawa Albiceleste meraih gelar juara dunia keempat.
Leandro Paredes mengakui hingga kini dirinya masih sulit menerima hasil yang didapat timnas Argentina di partai final piala dunia. Meski timnya tampil impresif sepanjang turnamen, dia menilai kekalahan di laga penentuan menjadi pukulan yang tidak mudah dilupakan.
Dalam pernyataannya usai kembali memperkuat Boca Juniors, Leandro Paredes mengungkapkan belum bisa memastikan apakah akan tetap membela timnas Argentina. Keputusan tersebut membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang.
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"Saya belum tahu apakah masih sanggup melanjutkan. Semua ini harus diproses dan dipikirkan dengan tenang," ujar Paredes.
Pemain yang menjadi bagian penting kesuksesan Argentina dalam beberapa tahun terakhir itu mengatakan kekalahan di final Piala Dunia akan terus membekas. Dia merasa timnya sudah sangat dekat dengan trofi, namun harus mengakui keunggulan Spanyol di pertandingan terakhir.
Bagi Paredes, perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 sebenarnya patut diapresiasi. Albiceleste mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak fase grup hingga babak final. Namun, satu hasil buruk di laga penentu membuat seluruh perjuangan itu terasa begitu menyakitkan.
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Dia menilai skuad Argentina berpotensi mengalami perubahan besar setelah turnamen berakhir. Sejumlah pemain senior diperkirakan akan mulai memikirkan masa depan mereka bersama tim nasional.
Menurut Paredes, mempertahankan generasi emas yang selama ini membawa Argentina meraih berbagai prestasi bukan perkara mudah. Karena itu, setiap pemain memiliki hak untuk menentukan langkah terbaik bagi karier masing-masing.
"Bagi banyak pemain, ini akan menjadi waktu untuk memutuskan apakah tetap melanjutkan atau tidak. Kami telah menjalani perjalanan yang luar biasa dan meraih banyak pencapaian penting. Namun menjaga level permainan dan kekompakan tim seperti sekarang tentu sangat sulit. Semua keputusan harus diambil dengan tenang," kata Paredes.
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