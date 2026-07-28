YouTube Bikin Kreator Makin Gampang, Kini Bisa Pasang Thumbnail Khusus untuk Shorts 

JawaPos.com - YouTube menghadirkan pembaruan yang memberikan keleluasaan lebih bagi kreator dalam mengatur tampilan video Shorts. Platform berbagi video milik Google itu kini memungkinkan kreator yang tergabung dalam Program Mitra YouTube (YouTube Partner Program/YPP) mengunggah thumbnail khusus untuk konten Shorts mereka.

Sebelumnya, thumbnail Shorts hanya bisa dipilih dari potongan gambar di dalam video. Dengan fitur baru ini, kreator yang telah memenuhi syarat monetisasi dapat menggunakan gambar khusus sebagai thumbnail sehingga tampilan video menjadi lebih menarik sekaligus lebih relevan dengan isi konten.

Seperti dilansir dari Engadget, tidak hanya berlaku untuk video baru, YouTube juga memungkinkan kreator memperbarui thumbnail pada Shorts yang telah diunggah sebelumnya.

Caranya, kreator cukup membuka tab Content di YouTube Studio versi desktop, kemudian memilih video Shorts yang ingin diedit dan mengunggah thumbnail baru.

YouTube menyebut fitur tersebut akan diperluas secara bertahap sehingga nantinya dapat dinikmati lebih banyak kreator.

Selain itu, YouTube juga menambahkan opsi baru bagi pengguna desktop yang memungkinkan mereka memilih satu dari tiga bingkai (frame) yang direkomendasikan dari video sebagai thumbnail Shorts. Fitur serupa sebenarnya sudah lama tersedia untuk video berdurasi panjang, namun baru kali ini diterapkan pada Shorts.

Sementara itu, kreator yang mengedit melalui aplikasi seluler tetap dapat memilih bingkai mana pun dari video sebagai thumbnail, seperti yang telah tersedia sebelumnya.

Di sisi lain, YouTube juga memperluas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) melalui Ask Studio, asisten AI internal yang terintegrasi dengan YouTube Studio. Kini, alat tersebut mampu membuat thumbnail secara otomatis berdasarkan isi video.

Melalui Ask Studio, kreator dapat meminta AI menghasilkan thumbnail untuk video terbaru mereka, kemudian memberikan instruksi tambahan untuk menyesuaikan desain, mulai dari tata letak, warna, hingga elemen visual lainnya agar sesuai dengan kebutuhan.