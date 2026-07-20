Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

JawaPos.com- Rumor yang sempat beredar menyatakan bahwa Sarwendah bersama anak-anaknya telah hengkang meninggalkan rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan, rumah yang dibangun bersama dengan Ruben Onsu selama masa pernikahan.

Terkait hal tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengakui telah mendengar kabar tersebut, meski ia belum dapat memastikan kebenarannya karena belum memperoleh informasi secara langsung.

"Saya nggak tahu pastinya, tapi dari omongan kabar burung, yang kami dengar memang seperti itu," kata Minola Sebayang saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Senin (20/7).

Menurut Minola, jika kabar tersebut benar adanya, ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebab Sarwendah tidak lagi menempati rumah mewah tersebut. Misalnya dikarenakan rumah itu telah menjadi perhatian publik setelah beberapa kali dijadikan lokasi siaran langsung di TikTok.

Selain itu, Minola juga menyinggung persoalan pembayaran cicilan rumah yang sempat menjadi sorotan publik. Minola menduga, isu terkait kredit rumah yang dikabarkan bermasalah bisa juga menjadi faktor penyebab.

"Jadi sorotan karena adanya kredit macet yang mungkin terancam dilelang," katanya.

Dugaan ini sangat beralasan mengingat Sarwendah sempat 'berteriak' soal cicilan rumah yang menunggak setelah tidak dibayarkan oleh Ruben Onsu. Kala itu pihak Sarwendah mengungkap, rumah Cilandak terancam diambil alih oleh pihak bank dan terancam dilelang setelah cicilannya tidak dibayarkan.

Dugaan lainnya, Sarwendah bisa jadi meninggalkan rumah Cilandak untuk tujuan membuat framing negatif terhadap Ruben Onsu.