Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

JawaPos.com - Nama Zlatan Ibrahimovic kembali menjadi bahan perbincangan di dunia sepak bola. Meski sudah pensiun sebagai pemain profesional, mantan striker asal Swedia itu tetap mampu menarik perhatian publik lewat perannya sebagai komentator di Piala Dunia 2026 bersama Fox Sports.

Sejak bergabung dalam tim analis siaran turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Zlatan tampil dengan gaya khasnya. Dia memberikan pandangan yang lugas, penuh percaya diri, dan sesekali dibumbui sindiran yang membuat penonton maupun media ramai membahas setiap ucapannya.

Karakter Zlatan memang tidak banyak berubah meski kini berada di balik layar. Selama bertahun-tahun berkarir sebagai pesepak bola, dia dikenal sebagai sosok yang berani menyampaikan pendapat tanpa basa-basi. Gaya tersebut kini kembali terlihat saat mengulas pertandingan Piala Dunia.

Dalam berbagai kesempatan, Ibrahimovic melontarkan komentar mengenai sejumlah tim nasional, pemain hingga atmosfer sepak bola di beberapa negara. Mulai dari Amerika Serikat, Meksiko, Jerman, Inggris, Brasil, hingga Argentina menjadi bagian dari analisisnya.

Bahkan beberapa pernyataannya langsung viral di media sosial karena dinilai tajam sekaligus menghibur. Salah satu ucapan yang paling banyak diperbincangkan adalah candanya mengenai Leandro Paredes. Selain itu, komentar Zlatan tentang budaya sepak bola Jerman dan sejumlah negara lain juga memancing beragam reaksi dari para penggemar.

Meski tidak semua orang sepakat dengan pendapatnya, banyak penonton menganggap kehadiran Ibrahimovic memberi warna berbeda dalam tayangan Piala Dunia. Analisisnya dinilai tidak monoton dan mampu menghadirkan sudut pandang yang unik dibandingkan komentator pada umumnya.

Bagi Zlatan, menjadi analis tampaknya bukan sekadar pekerjaan baru setelah gantung sepatu. Dia tetap menunjukkan kepribadian yang sama seperti saat masih aktif bermain, yakni percaya diri, berani berbicara, dan tidak takut mengutarakan opini yang mungkin memicu perdebatan.

Popularitasnya pun tidak memudar. Setiap kali tampil di layar televisi, potongan komentarnya dengan cepat menyebar di berbagai platform digital.