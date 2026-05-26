Render Galaxy S26 FE Bocor, Desain Mirip Flagship dan Dukung Qi2

JawaPos.com - Meski Samsung Galaxy S26 FE masih beberapa bulan lagi dari jadwal peluncurannya, para produsen aksesori tampaknya sudah mulai menyiapkan casing untuk perangkat tersebut.

Dari cetakan casing itu, muncul render awal yang memberikan gambaran cukup jelas mengenai desain ponsel dari berbagai sudut.

Sekilas, Galaxy S26 FE tampil sangat mirip dengan Samsung Galaxy S26 yang meluncur awal tahun ini. Perangkat ini terlihat mengusung desain sisi datar, bezel layar tipis, serta konfigurasi tiga kamera vertikal khas Samsung di bagian belakang.

Seperti dilansir dari Gizmochina, modul kameranya masih tampak sedikit menonjol dari bodi, sementara lampu flash ditempatkan terpisah di samping lensa, bukan menyatu di dalam modul kamera. Desain seperti ini memang belakangan konsisten dipertahankan Samsung.

Pada bagian depan, render memperlihatkan kamera selfie punch-hole di tengah layar datar yang diperkirakan menggunakan panel AMOLED. Tombol daya dan volume juga tetap ditempatkan di sisi kanan bingkai perangkat.

Salah satu detail menarik dari render casing tersebut adalah hadirnya desain cincin magnetik yang mengindikasikan dukungan pengisian daya nirkabel Qi2.

Meski seri Samsung Galaxy S27 yang dirumorkan hadir pada 2027 disebut bakal membawa magnet internal, Galaxy S26 FE tampaknya masih mengandalkan casing magnetik seperti lini S26 lainnya.

Galaxy S26 FE sendiri sudah muncul di sejumlah basis data dalam beberapa pekan terakhir, termasuk daftar IMEI GSMA dan platform benchmark. Hal ini mengindikasikan bahwa Samsung tengah aktif menguji perangkat tersebut menjelang peluncurannya.

Rumor terbaru menyebut perangkat ini akan dirilis pada Oktober 2026 dengan chipset Exynos 2500 buatan Samsung. Selain itu, Galaxy S26 FE juga diperkirakan membawa peningkatan pada daya tahan baterai dan kualitas kamera secara keseluruhan.