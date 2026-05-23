7 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Suka Mengaktifkan Mode Getar Pada Ponselnya, Apa Saja?

Ilustrasi orang yang mengatur mode getar pada ponselnya. (Freepik)

JawaPos.com – Menurut sejumlah psikolog, terdapat kaitan antara kebiasaan menggunakan ponsel dengan karakter atau kepribadian seseorang.

Salah satunya terlihat dari pilihan pengaturan ponsel, seperti orang yang lebih sering menggunakan mode getar dibandingkan nada dering.

Kebiasaan tersebut disebut dapat mencerminkan pola perilaku tertentu yang melekat pada diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh perilaku yang umumnya dimiliki oleh orang yang mengaktifkan mode getar pada ponselnya.

1. Mereka mendambakan ketenangan

Orang-orang yang mengaktifkan fitur getar pada ponsel mereka biasanya menghargai ketenangan.

Mereka menikmati kesendirian dan menemukan penghiburan dalam keheningan.

2. Mereka peduli dengan lingkungan sekitar

Orang-orang yang mengaktifkan fitur getar pada ponselnya sering memperhatikan lingkungan sekitar dan sadar bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi individu lain.

Melalui tindakan tersebut, mereka menunjukkan empati dan pertimbangan, kualitas yang sering dihargai oleh banyak orang.

3. Mereka menghargai ruang pribadi

Orang-orang yang membiarkan ponselnya bergetar melihatnya sebagai alat, bukan tali kekang.