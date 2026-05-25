Kerap Mengaktifkan Mode Senyap di Ponsel? Anda Mungkin Akan Mengalami 5 Karakteristik Berikut Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era ketika notifikasi berbunyi hampir setiap menit, memilih untuk selalu mengaktifkan mode senyap di ponsel bisa terlihat seperti tindakan kecil. Namun menurut psikologi, kebiasaan sederhana ini sering kali mencerminkan cara seseorang berpikir, mengelola emosi, dan berhubungan dengan dunia di sekitarnya.

Sebagian orang merasa cemas jika ponselnya tidak berbunyi. Mereka takut melewatkan pesan, informasi penting, atau perhatian dari orang lain. Tetapi ada juga orang yang justru merasa lebih tenang ketika ponsel mereka diam sepanjang hari.

Menariknya, kebiasaan ini sering dikaitkan dengan beberapa karakteristik psikologis tertentu.

Tentu saja, tidak semua orang yang menggunakan mode senyap memiliki kepribadian yang sama. Namun penelitian tentang perhatian, stres digital, dan regulasi emosi menunjukkan adanya pola yang cukup konsisten.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat lima karakteristik yang sering dimiliki orang yang selalu mengaktifkan mode senyap di ponselnya.

1. Mereka Sangat Menjaga Kedamaian Mental

Orang yang terbiasa menggunakan mode senyap umumnya memiliki sensitivitas tinggi terhadap gangguan mental kecil.

Bunyi notifikasi yang terus muncul dapat memicu stres mikro — gangguan kecil yang tampak sepele tetapi perlahan menguras energi psikologis. Bahkan suara singkat seperti getaran atau nada pesan dapat memecah fokus dan meningkatkan rasa lelah mental.

Karena itu, banyak orang yang memilih mode senyap sebenarnya sedang melindungi ruang mental mereka.