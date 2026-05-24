Dhimas Ginanjar
Minggu, 24 Mei 2026 | 17.29 WIB

Hampir Separuh Perempuan Lansia Jepang Pilih Curhat ke AI Ketimbang Manusia

Ilustrasi seorang pengguna sedang mengoperasikan ChatGPT di laptop (Dok. Canva)

 
JawaPos.com – Ketika menghadapi konflik pribadi, banyak perempuan lansia di Jepang ternyata lebih memilih berbicara dengan kecerdasan buatan ketimbang manusia. Temuan ini muncul dari survei terbaru yang menunjukkan perubahan menarik dalam cara orang mencari nasihat.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (24/5), sebanyak 47,8 persen responden perempuan berusia 60 hingga 70-an tahun memilih AI saat diminta menentukan tempat curhat soal persoalan hubungan antarmanusia. Angka itu lebih tinggi dibanding 37,3 persen yang tetap memilih manusia.

Kelompok ini menjadi satu-satunya demografi dengan kecenderungan AI mengungguli manusia. Di kelompok usia dan gender lain, manusia masih menjadi pilihan utama.

Secara keseluruhan, 45,8 persen responden mengatakan lebih memilih manusia untuk mendapatkan nasihat yang objektif dan tidak bias. Sementara 36,5 persen memilih AI.

Sisanya, 17,7 persen, mengaku tidak tahu atau enggan memilih salah satu. Artinya, AI kini bukan lagi opsi pinggiran dalam urusan personal.

Hasil berbeda terlihat pada laki-laki lansia. Sebanyak 57 persen responden pria usia 60 hingga 70-an tahun tetap memilih manusia, sementara hanya 25,2 persen yang nyaman berkonsultasi dengan AI.

Survei ini dilakukan Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community pada pertengahan Januari. Total ada 1.449 responden berusia 18 hingga 79 tahun yang ikut dalam survei online tersebut.

Profesor madya Universitas Chiba Atsushi Nakagomi mengaku terkejut dengan hasil itu. Menurut dia, awalnya tidak menyangka perempuan lansia justru menjadi kelompok yang paling terbuka pada AI.

Menurut Nakagomi, AI memberi rasa aman saat seseorang ingin membuka diri. Orang bisa bicara tanpa takut dihakimi atau khawatir bagaimana perkataannya diterima lawan bicara.

Fenomena ini memperlihatkan pergeseran fungsi AI. Bukan cuma alat kerja atau pencari informasi, tetapi mulai diposisikan sebagai tempat mencari dukungan emosional.

