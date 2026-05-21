Tiongkok Perkuat Kendali Modal Negara atas DeepSeek dan Startup AI di Tengah Perang Semikonduktor Global

JawaPos.com - Industri kecerdasan buatan (AI) di Tiongkok memasuki fase konsolidasi baru yang ditandai dengan meningkatnya peran negara dalam pendanaan perusahaan teknologi strategis. Salah satu contoh paling menonjol adalah DeepSeek, yang kini menjadi representasi bagaimana modal negara mulai membentuk ulang arah pengembangan AI dan semikonduktor di Tiongkok dalam persaingan teknologi global yang kian ketat.

DeepSeek didirikan oleh Liang Wenfeng, seorang miliarder hedge fund yang selama bertahun-tahun dikenal menolak keterlibatan investor eksternal. Namun, sikap tersebut mulai berubah ketika valuasi perusahaan meningkat tajam, dari sekitar 10 miliar dolar AS hingga mencapai puluhan miliar dolar dalam periode yang relatif singkat, seiring meningkatnya arus minat pendanaan di sektor AI.

Dilansir dari Fortune, Kamis (21/5/2026), perubahan paling menonjol terjadi ketika DeepSeek pertama kali menerima investasi eksternal dari pemerintah Tiongkok. Dana tersebut disalurkan melalui China Integrated Circuit Industry Investment Fund atau "Big Fund", instrumen negara yang selama ini fokus memperkuat industri semikonduktor. Hal ini menandai masuknya modal negara secara langsung ke salah satu perusahaan AI paling disorot di Tiongkok.

Pola tersebut tidak berdiri sendiri. Berdasarkan catatan PitchBook, keterlibatan investor yang terhubung dengan pemerintah dalam transaksi AI di Tiongkok meningkat tajam, dari kurang dari 10 kesepakatan per tahun sebelum 2018 menjadi lebih dari 140 kesepakatan pada 2025. Lonjakan ini menunjukkan pergeseran kebijakan yang menempatkan AI sebagai sektor prioritas dalam strategi ekonomi jangka panjang Tiongkok.

Analis senior modal ventura PitchBook, Kaidi Gao, menilai Tiongkok tidak mencoba menandingi langsung dominasi perusahaan seperti Nvidia. "Pemerintah menyadari bahwa mereka tidak benar-benar bisa menandingi apa yang dilakukan Nvidia atau para raksasa AI lainnya di dunia. Namun, ada permainan lain yang bisa mereka mainkan." Menurutnya, strategi tersebut diarahkan pada sektor yang lebih bisa dikendalikan dan bernilai strategis, seperti semikonduktor, infrastruktur komputasi, dan perangkat keras.

Sementara itu, meskipun total nilai transaksi AI Tiongkok relatif stabil di kisaran 10 hingga 11 miliar dolar AS per tahun sejak 2024, ukuran pendanaan justru mengalami peningkatan. Median nilai transaksi naik dari 4 juta dolar pada 2020 menjadi 7,4 juta dolar pada 2026. Di sektor semikonduktor, angka median bahkan mencapai 27,45 juta dolar pada 2025 dan meningkat lebih lanjut menjadi sekitar 30,48 juta dolar pada tahun berikutnya.

Beberapa kesepakatan besar turut memperkuat tren ini. Moore Threads, yang kerap disebut sebagai pesaing potensial Nvidia di Tiongkok, mengamankan pendanaan 720 juta dolar AS pada 2025. Sementara itu, Moonshot AI dan StepFun masing-masing menghimpun ratusan juta dolar dalam putaran pendanaan bernilai miliaran dolar, dengan kombinasi dukungan investor negara dan modal domestik.

Namun, ekspansi modal negara tidak hanya menyentuh aspek pembiayaan. Pada April 2026, otoritas ekonomi utama Tiongkok dilaporkan mulai mewajibkan perusahaan AI strategis untuk memperoleh persetujuan sebelum menerima investasi dari pihak asal Amerika Serikat. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya sensitivitas keamanan nasional terhadap arus modal asing di sektor teknologi.

Langkah tersebut mencerminkan pola simetris dalam rivalitas teknologi global. Amerika Serikat sebelumnya telah membatasi investasi ke perusahaan AI dan semikonduktor Tiongkok sejak 2025. Kini, Tiongkok menerapkan pendekatan serupa melalui mekanisme perizinan, yang secara efektif memperketat akses investor asing tanpa menetapkan larangan absolut.