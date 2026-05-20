Alibaba Cloud Perkuat AI dengan PosIND dan BULOG di Indonesia

JawaPos.com - Alibaba Cloud mempertegas komitmen jangka panjangnya di Indonesia dengan memperluas investasi teknologi cloud dan kecerdasan buatan (AI) melalui kerja sama strategis bersama sejumlah perusahaan nasional, mulai dari PosIND, BULOG, hingga PT Agrinesia Raya.

Langkah ini diklaim dilakukan untuk mempercepat transformasi digital lintas industri sekaligus memperkuat ekosistem AI nasional.

Dalam acara media di Jakarta pada Rabu (20/5), Alibaba Cloud mengumumkan akan menghadirkan model AI terbaru, memperluas jaringan mitra lokal, hingga meningkatkan pengembangan talenta digital Indonesia.

Fokus pengembangannya menyasar berbagai sektor strategis seperti keuangan, e-commerce, telekomunikasi, manufaktur, otomotif, gaming, hingga industri hiburan.

“Seiring semakin banyaknya perusahaan di Indonesia yang mulai mengeksplorasi agentic AI untuk mendorong pertumbuhan bisnis mereka, Alibaba Cloud bangga dapat menjadi mitra transformasi terpercaya,” ujar Sean Yuan, Country Manager Alibaba Cloud untuk Indonesia kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa komitmen Alibaba Cloud di Indonesia tidak hanya sebatas menghadirkan teknologi cloud dan AI, tetapi juga membangun ekosistem digital lokal yang mampu mendukung inovasi secara aman dan dalam skala besar.

“Komitmen kuat kami terhadap pasar Indonesia dibangun melalui teknologi terdepan, kemitraan lokal yang berdampak, serta pengembangan talenta digital di berbagai wilayah. Kami tidak hanya menghadirkan kapabilitas cloud dan AI unggulan ke Indonesia, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam ekosistem lokal agar setiap industri dapat berinovasi secara aman dan dalam skala besar,” lanjut Sean.

Salah satu kolaborasi strategis Alibaba Cloud dilakukan bersama PosIND, perusahaan pos dan logistik milik negara yang sebelumnya dikenal sebagai Pos Indonesia.

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan platform logistik modern berbasis cloud-native untuk menghadapi lonjakan volume pengiriman dan kompleksitas rantai pasok nasional.