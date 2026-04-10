TCL Bermitra dengan INFORMA Rilis TV A400 Pro NXT Vision di Indonesia, Usung Teknologi QD-Mini LED

Pengumuman kerja sama INFORMA dengan TCL. (Istimewa)
JawaPos.com–Perkembangan pasar televisi premium di Indonesia menunjukkan pergeseran tren, dari sekadar kualitas gambar menuju perpaduan teknologi dan estetika hunian. Menjawab perubahan ini, TCL meluncurkan TCL A400 Pro NXT Vision TV di Indonesia.
Produk tersebut hadir melalui kolaborasi dengan INFORMA Electronics yang menjadi mitra distribusi ritel di Tanah Air.
TCL A400 Pro mengusung teknologi QD-Mini LED yang menawarkan tingkat kecerahan tinggi, kontras lebih tajam, serta akurasi warna yang lebih presisi. Teknologi ini juga mendukung tampilan gambar yang lebih halus, baik untuk menonton film, siaran olahraga, maupun bermain gim.
Tidak hanya mengedepankan performa, TCL juga membawa pendekatan desain yang berbeda. Televisi ini hadir dengan bodi ultra-tipis dan layar matte anti-pantulan, serta dilengkapi fitur Art Gallery yang memungkinkan layar menampilkan karya visual saat tidak digunakan.
Vice President Marketing Communication INFORMA Electronics Bertha Hapsari mengatakan, konsumen kini semakin mempertimbangkan keselarasan antara perangkat elektronik dan desain interior rumah.
”Produk tidak hanya harus canggih, tetapi juga mampu menyatu dengan gaya hidup dan tampilan hunian,” ujar Bertha Hapsari di Jakarta.
Sementara itu, CEO TCL Indonesia Evan Tang menilai, konsep desain menjadi nilai tambah dalam menarik minat pasar. Pendekatan Fit Everywhere membuat televisi tidak sekadar perangkat hiburan, tetapi juga bagian dari elemen dekoratif.
”Melalui QD-Mini LED, kami memastikan kualitas visual tetap unggul, sementara desain Fit Everywhere menjadikan TV ini sebagai elemen artistik di dalam ruangan,” jelas Evan Tang.
Dari sisi audio, TCL A400 Pro turut dibekali sistem suara dari ONKYO untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif. TCL A400 Pro tersedia dalam beberapa pilihan ukuran, mulai dari 32 inci hingga 65 inci. Adapun varian 75 inci dipasarkan secara eksklusif melalui jaringan ritel INFORMA Electronics di Indonesia.
