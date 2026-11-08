Libatkan 76 Dokter Spesialis, Ikasmanca Surabaya Gelar Layanan Kesehatan Gratis

JawaPos.com - Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialis diperluas melalui pemeriksaan gratis, yang melibatkan puluhan dokter spesialis alumni SMA Negeri 5 Surabaya, di Auditorium Gedung Indosat, Jalan Kayoon Nomor 72, Surabaya, Sabtu (7/11/2026).

Sebanyak 76 dokter spesialis alumni SMA Negeri 5 Surabaya memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat dalam kegiatan bakti sosial yang digelar Ikatan Alumni SMA Negeri 5 (Ikasmanca) Komda Surabaya.

Ketua Bakti Sosial Pemeriksaan Ikasmanca Komda Surabaya, dr. Natradias Surohadi MM SpPK, mengatakan, sebanyak 770 peserta tercatat mengikuti kegiatan tersebut.

“Melampaui target awal sebanyak 750 orang. Masyarakat mengikuti pemeriksaan seperti laboratorium gratis, pengobatan gratis, serta donor darah,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang telah berjalan sejak 2024. Pada penyelenggaraan tahun ketiga ini, Ikasmanca memperluas layanan dengan melibatkan puluhan dokter spesialis dari berbagai bidang.

"Awalnya kami mengadakan kegiatan donor darah sejak 2024. Tahun ini kami mengembangkan kegiatan dengan pemeriksaan kesehatan bersama dokter spesialis, pemeriksaan laboratorium gratis, dan pengobatan gratis," ujarnya.

Keterlibatan 76 dokter spesialis tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Ikasmanca mencatatkan rekor layanan kesehatan dengan dokter spesialis terbanyak dari alumni satu sekolah.

Menurut Natradias, jumlah dokter yang terlibat juga melampaui target awal sebanyak 69 orang. Angka tersebut disesuaikan dengan usia SMA Negeri 5 Surabaya yang memasuki 69 tahun.

“Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan Laboratorium Parahita. Dukungan fasilitas juga diberikan oleh Indosat serta sejumlah pihak lainnya,” tuturnya.