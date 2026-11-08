Libatkan 76 Dokter Spesialis, Ikasmanca Surabaya Gelar Layanan Kesehatan Gratis

Masyarakat antusias ikuti pemeriksaan gratis yang digelar oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 5 (Ikasmanca) Komda Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialis diperluas melalui pemeriksaan gratis, yang melibatkan puluhan dokter spesialis alumni SMA Negeri 5 Surabaya, di Auditorium Gedung Indosat, Jalan Kayoon Nomor 72, Surabaya, Sabtu (7/11/2026).
Sebanyak 76 dokter spesialis alumni SMA Negeri 5 Surabaya memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat dalam kegiatan bakti sosial yang digelar Ikatan Alumni SMA Negeri 5 (Ikasmanca) Komda Surabaya.
Ketua Bakti Sosial Pemeriksaan Ikasmanca Komda Surabaya, dr. Natradias Surohadi MM SpPK, mengatakan, sebanyak 770 peserta tercatat mengikuti kegiatan tersebut.
“Melampaui target awal sebanyak 750 orang. Masyarakat mengikuti pemeriksaan seperti laboratorium gratis, pengobatan gratis, serta donor darah,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang telah berjalan sejak 2024. Pada penyelenggaraan tahun ketiga ini, Ikasmanca memperluas layanan dengan melibatkan puluhan dokter spesialis dari berbagai bidang.
"Awalnya kami mengadakan kegiatan donor darah sejak 2024. Tahun ini kami mengembangkan kegiatan dengan pemeriksaan kesehatan bersama dokter spesialis, pemeriksaan laboratorium gratis, dan pengobatan gratis," ujarnya.
Keterlibatan 76 dokter spesialis tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Ikasmanca mencatatkan rekor layanan kesehatan dengan dokter spesialis terbanyak dari alumni satu sekolah.
Menurut Natradias, jumlah dokter yang terlibat juga melampaui target awal sebanyak 69 orang. Angka tersebut disesuaikan dengan usia SMA Negeri 5 Surabaya yang memasuki 69 tahun.
“Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan Laboratorium Parahita. Dukungan fasilitas juga diberikan oleh Indosat serta sejumlah pihak lainnya,” tuturnya.
Natradias berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam memperluas akses terhadap pemeriksaan kesehatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022