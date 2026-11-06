Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Sabtu, 7 November 2026 | 02.58 WIB

Antisipasi Truk Parkir Liar di Bahu Jalan, Pelindo Tambah Buffer Area di Tanjung Perak

Buffer area di Jalan Teluk Lampung, kawasan Perak Barat, Surabaya. (Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa) - Image

Buffer area di Jalan Teluk Lampung, kawasan Perak Barat, Surabaya. (Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa)

JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa menambah fasilitas buffer area di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Fasilitas penyangga baru tersebut dibangun di Jalan Teluk Lampung, kawasan Perak Barat, Surabaya.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurai antrean truk sekaligus memberantas praktik parkir liar di bahu jalan yang kerap memicu kemacetan.

Area ini dirancang mampu menampung 50 hingga 70 unit truk logistik dan menjadi buffer area keempat yang beroperasi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak.

"Penambahan buffer area ini merupakan langkah antisipatif kami untuk mengurangi parkir truk di bahu jalan kawasan Perak," kata Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Purwanto Wahyu Widodo, Jumat (6/11).

Purwanto menerangkan, lokasi buffer area Teluk Lampung dirancang dengan skema sirkulasi terintegrasi demi menghindari penumpukan di jalan utama.

Armada truk logistik nantinya diarahkan masuk melalui Jalan Perak Barat dan keluar melintasi jalur Prapat Kurung.

Proses pembangunan fasilitas penampungan baru ini diperkirakan memakan waktu sekitar tujuh hingga delapan bulan pengerjaan.

"Latar belakang utama penyediaan buffer area adalah melonjaknya volume kendaraan muatan kapal roll on-roll off (RoRo) yang sebelumnya kerap menunggu jadwal kapal di bahu jalan. Dengan adanya penampungan ini, truk baru bergerak menuju terminal sesuai jadwal open gate," jelasnya.

Hadirnya fasilitas baru di Teluk Lampung bakal melengkapi tiga titik buffer area resmi yang telah beroperasi sebelumnya, yakni Area Kalimas Pos 3–4, Area Kalimas Pos 5, dan Area Prapat Kurung.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Infrastruktur Lebih Baik, Pelabuhan Merak dan Bakauheni Siap Hadapi Nataru - Image
Nasional

Infrastruktur Lebih Baik, Pelabuhan Merak dan Bakauheni Siap Hadapi Nataru

Jumat, 6 November 2026 | 06.45 WIB

Tanjung Perak jadi Pilot Project X-Ray, Kemenhub Siapkan Penerapan di Pelabuhan Utama - Image
Surabaya Raya

Tanjung Perak jadi Pilot Project X-Ray, Kemenhub Siapkan Penerapan di Pelabuhan Utama

Rabu, 4 November 2026 | 05.48 WIB

Pasca Insiden Kebakaran KMP Batu Mandi, Lanal Banten Cek Fasilitas Penyeberangan Pelabuhan Merak - Image
Berita Daerah

Pasca Insiden Kebakaran KMP Batu Mandi, Lanal Banten Cek Fasilitas Penyeberangan Pelabuhan Merak

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.59 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore