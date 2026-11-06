Antisipasi Truk Parkir Liar di Bahu Jalan, Pelindo Tambah Buffer Area di Tanjung Perak

Buffer area di Jalan Teluk Lampung, kawasan Perak Barat, Surabaya. (Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa)
JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa menambah fasilitas buffer area di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Fasilitas penyangga baru tersebut dibangun di Jalan Teluk Lampung, kawasan Perak Barat, Surabaya.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurai antrean truk sekaligus memberantas praktik parkir liar di bahu jalan yang kerap memicu kemacetan.
Area ini dirancang mampu menampung 50 hingga 70 unit truk logistik dan menjadi buffer area keempat yang beroperasi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak.
"Penambahan buffer area ini merupakan langkah antisipatif kami untuk mengurangi parkir truk di bahu jalan kawasan Perak," kata Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Purwanto Wahyu Widodo, Jumat (6/11).
Purwanto menerangkan, lokasi buffer area Teluk Lampung dirancang dengan skema sirkulasi terintegrasi demi menghindari penumpukan di jalan utama.
Armada truk logistik nantinya diarahkan masuk melalui Jalan Perak Barat dan keluar melintasi jalur Prapat Kurung.
Proses pembangunan fasilitas penampungan baru ini diperkirakan memakan waktu sekitar tujuh hingga delapan bulan pengerjaan.
"Latar belakang utama penyediaan buffer area adalah melonjaknya volume kendaraan muatan kapal roll on-roll off (RoRo) yang sebelumnya kerap menunggu jadwal kapal di bahu jalan. Dengan adanya penampungan ini, truk baru bergerak menuju terminal sesuai jadwal open gate," jelasnya.
Hadirnya fasilitas baru di Teluk Lampung bakal melengkapi tiga titik buffer area resmi yang telah beroperasi sebelumnya, yakni Area Kalimas Pos 3–4, Area Kalimas Pos 5, dan Area Prapat Kurung.
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