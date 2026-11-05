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Penulis: Sabik Aji Taufan
Jumat, 6 November 2026 | 06.45 WIB

Infrastruktur Lebih Baik, Pelabuhan Merak dan Bakauheni Siap Hadapi Nataru

Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie bersama Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin dan sejumlah stakeholder meninjau Pelabuhan Merak, Banten dan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. (Polri) - Image

Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie bersama Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin dan sejumlah stakeholder meninjau Pelabuhan Merak, Banten dan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. (Polri)

JawaPos.com - Polri memastikan infrastruktur di Pelabuhan Merak, Banten dan Pelabuhan Bakauheni, Lampung sudah siap menghadapi periode libur natal dan tahun baru (nataru) 2027. Kondisi di lapangan sudah lebih baik dibanding tahun lalu.

Kepastian ini didapat setelah Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie bersama Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin dan sejumlah stakeholder meninjau lokasi pada Kamis (5/11). 

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Turmudi, Dirut PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Dirut PT Jasa Raharja Awaludin dan stakeholder terkait.

Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai persiapan penyusunan strategi pengamanan. Sehingga, mobilitas masyarakat bisa lebih baik.

“Dari tiga titik yang sudah kami lihat, secara umum sudah sesuai standar. Nanti mungkin ada teknis-teknis lain yang akan kita atur, baik mulai dari jalur masuk maupun jalur keluar,” ujar Roycke.

Rangkaian survei diawali dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kemudian dilanjutkan ke BBJ Muara Pilu dan Wika Beton. Selanjutnya, rombongan bertolak menuju wilayah Merak, Banten, untuk meninjau BBJ Bojonegara hingga Pelabuhan Pelindo Ciwandan.

Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menyampaikan kondisi infrastruktur di kawasan Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan dibandingkan hasil evaluasi dua tahun sebelumnya.

“Berdasarkan evaluasi dua tahun terakhir, secara infrastruktur ini jauh lebih baik,” kata Aries.

Hasil peninjauan nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan rencana pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 mulai dari  kesiapan infrastruktur, akses jalan, serta pengaturan arus kendaraan di kawasan pelabuhan guna mendukung kelancaran arus penyeberangan selama periode libur Nataru.

Editor: Sabik Aji Taufan
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