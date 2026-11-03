Tanjung Perak jadi Pilot Project X-Ray, Kemenhub Siapkan Penerapan di Pelabuhan Utama

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai menyiapkan penerapan teknologi pemindai X-ray di sejumlah pelabuhan utama di Indonesia.

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menjadi salah satu lokasi awal penerapan kebijakan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Samsuddin mengatakan, penerapan X-ray dilakukan secara bertahap.

“Untuk X-ray memang dilakukan bertahap. Di Tanjung Perak ini menjadi salah satu awal yang kita lakukan," kata Samsuddin di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (3/11/2026).

Selain itu, penguatan pemeriksaan barang bawaan dan muatan kapal, pemerintah juga mulai mendorong penerapan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL).

"Bukan hanya X-ray, tetapi juga penerapan zero ODOL. Artinya, kita mulai dari Tanjung Perak,” katanya,

Menurut dia, Tanjung Perak dipilih sebagai salah satu pelabuhan percontohan atau pilot project. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut sebelum memperluas penerapannya ke pelabuhan-pelabuhan utama lainnya.

Jika implementasi di Tanjung Perak dinilai berhasil, kebijakan serupa akan diterapkan di sejumlah pelabuhan strategis. Di antaranya Tanjung Priok, Makassar, serta pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni.

“Dengan pilot project, kemudian kalau itu sudah kita anggap berhasil, maka kita terapkan ke pelabuhan-pelabuhan utama lainnya,” jelasnya.