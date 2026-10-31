Pasca Insiden Kebakaran KMP Batu Mandi, Lanal Banten Cek Fasilitas Penyeberangan Pelabuhan Merak

Lanal Banten bersama instansi terkait lainnya mengecek kesiapan angkutan dan fasilitas di Pelabuhan Merak. Langkah itu dilakukan pasca insiden kebakaran KMP Batu Mandi pada 20 Oktober lalu. (TNI AL)
JawaPos.com - Untuk memastikan keselamatan pelajaran, Pangkalan TNI AL (Lanal) Bantu mengecek fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Merak. Langkah itu diambil pasca insiden kebakaran pada Kapal Motor Penumpang (KMP) Batu Mandi 20 Oktober lalu.
Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Wawan Subagyo Mardani bersama KSOP Kelas I Banten, manajemen PT ASDP Indonesia Ferry, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP), INFA & Port, Polairud Polda Banten, dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) turun langsung.
Dalam keterangan pada Sabtu (31/10), disebutkan bahwa pengecekan itu dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan pemantauan bersama. Selain itu, mereka ingin memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan dan kapal-kapal penyeberangan jelang Natal dan tahun baru atau Nataru.
”Kehadiran TNI AL dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengawasan dan pemantauan keamanan maritim di wilayah Perairan Selat Sunda” kata Kolonel Wawan.
Dalam pengecekan itu, beberapa aspek menjadi perhatian bersama. Mulai ketersediaan dan kondisi alat keselamatan kapal seperti life jacket (rompi pelampung), sekoci, life raft (rakit penolong), sampai EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) sebagai perangkat pemancar sinyal darurat.
Tidak hanya itu, CO2 Central di ruang mesin juga ikut menjadi atensi. Hal lain yang turut dicek adalah jurnal atau catatan pemeriksaan dan pemeliharaan kapal. Tujuannya untuk melihat pelaksanaan pengecekan rutin serta kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat.
Baca Juga:Ramalan Primbon Jawa Besok, Minggu Pahing, 1 November 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan
”Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi bersama terhadap pentingnya penerapan prosedur keselamatan di atas kapal,” imbuhnya.
Menurut Wawan, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kerja sama di antara semua pihak terkait dibutuhkan. Mulai petugas keamanan, operator kapal, serta penyedia fasilitas pelabuhan.
Lewat pengecekan tersebut, diharapkan seluruh operator kapal semakin meningkatkan kedisiplinan, kewaspadaan, serta kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi keadaan darurat, sehingga aktivitas penyeberangan di Selat Sunda dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022