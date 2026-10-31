Pasca Insiden Kebakaran KMP Batu Mandi, Lanal Banten Cek Fasilitas Penyeberangan Pelabuhan Merak

JawaPos.com - Untuk memastikan keselamatan pelajaran, Pangkalan TNI AL (Lanal) Bantu mengecek fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Merak. Langkah itu diambil pasca insiden kebakaran pada Kapal Motor Penumpang (KMP) Batu Mandi 20 Oktober lalu.

Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Wawan Subagyo Mardani bersama KSOP Kelas I Banten, manajemen PT ASDP Indonesia Ferry, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP), INFA & Port, Polairud Polda Banten, dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) turun langsung.

Dalam keterangan pada Sabtu (31/10), disebutkan bahwa pengecekan itu dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan pemantauan bersama. Selain itu, mereka ingin memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan dan kapal-kapal penyeberangan jelang Natal dan tahun baru atau Nataru.

”Kehadiran TNI AL dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengawasan dan pemantauan keamanan maritim di wilayah Perairan Selat Sunda” kata Kolonel Wawan.

Dalam pengecekan itu, beberapa aspek menjadi perhatian bersama. Mulai ketersediaan dan kondisi alat keselamatan kapal seperti life jacket (rompi pelampung), sekoci, life raft (rakit penolong), sampai EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) sebagai perangkat pemancar sinyal darurat.

Tidak hanya itu, CO2 Central di ruang mesin juga ikut menjadi atensi. Hal lain yang turut dicek adalah jurnal atau catatan pemeriksaan dan pemeliharaan kapal. Tujuannya untuk melihat pelaksanaan pengecekan rutin serta kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat.

”Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi bersama terhadap pentingnya penerapan prosedur keselamatan di atas kapal,” imbuhnya.

Menurut Wawan, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kerja sama di antara semua pihak terkait dibutuhkan. Mulai petugas keamanan, operator kapal, serta penyedia fasilitas pelabuhan.