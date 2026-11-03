Gerindra Pastikan 3 Kader Anggota DPRD yang Nyabu di Surabaya Sudah Dipecat

JawaPos.com - Partai Gerindra memastikan telah menindak tegas tiga kadernya yang terseret kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Surabaya.

Bahkan, ketiganya telah dijatuhi sanksi pemecatan melalui keputusan Mahkamah Partai Gerindra.

Ketiga orang yang dipecat tersebut merupakan Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra.

Mereka masing-masing berinisial UAM dari DPRD Kabupaten Malang, ARR dari DPRD Kabupaten Situbondo, dan ADR dari DPRD Kabupaten Banyuwangi.

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Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan keputusan pemecatan tersebut telah ditetapkan jauh sebelum polemik terkait penanganan kasus narkoba itu mencuat.

Mahkamah Partai telah menggelar sidang pada 8 Oktober 2026, dan memutuskan untuk memecat mereka dari keanggotaan partai.

"Terkait kasus narkoba tiga anggota Gerindra di Jawa Timur kami perlu tegaskan bahwa Mahkamah Partai telah memutuskan mereka dipecat sebagai anggota DPRD Gerindra pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2026 atau hampir sebulan lalu," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (3/10).

Menurut Habiburokhman, keputusan tersebut menjadi bukti bahwa Gerindra tidak memberikan perlindungan kepada kader yang terbukti melakukan pelanggaran.

Partai, kata dia, memiliki mekanisme internal untuk menindak anggotanya yang tersangkut persoalan hukum maupun melanggar aturan organisasi.