Cetak 200 Pengusaha Muda per Semester, BINUS University Malang Sabet Wilwatikta Awards 2026

Deputy Campus Director Institutional Development and Collaboration BINUS University Malang, Galuh Ayu Savitri (kiri) saat menerima penghargaan Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - BINUS University Malang berhasil menyabet penghargaan bergengsi sebagai Kampus Pelopor Wirausaha Digital Berbasis Teknologi di Jatim pada ajang Wilwatikta Awards 2026 yang diselenggarakan oleh JawaPos.com.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen nyata BINUS University Malang dalam mencetak ribuan talenta pengusaha muda berbasis teknologi (digitechpreneur) yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat Jawa Timur.
Deputy Campus Director Institutional Development and Collaboration BINUS University Malang, Galuh Ayu Savitri, menyampaikan apresiasi mendalam atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada institusinya.
"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BINUS University Malang. Saya mewakili pimpinan BINUS University yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan dalam pengembangan bisnis atau wirausaha digital ini," ujar Galuh di sela penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.
Galuh menjelaskan bahwa fokus utama pengembangan BINUS University Malang adalah membentuk ekosistem kampus yang melahirkan para digitechpreneur.
Melalui kurikulum terintegrasi, mahasiswa didorong untuk memanfaatkan akselerasi digitalisasi dalam merancang produk, jasa, hingga model bisnis baru agar melahirkan inovasi yang relevan di pasar global.
"Sejauh ini memang fokus kami khususnya untuk Kampus Malang itu menciptakan kampus digitechpreneur. Artinya kami mendorong banyak wirausaha yang memanfaatkan digitalisasi agar muncul banyak inovasi dalam dunia bisnis," terangnya.
Keseriusan ini dibuktikan dengan jumlah wirausahawan muda yang konsisten lahir dari lingkungan kampus. Menurut Galuh, hampir setiap semester kampus mampu mencetak ratusan mahasiswa yang terjun langsung mengelola bisnis digital.
"Hampir setiap semester kami selalu menelurkan mahasiswa yang punya bisnis digital. Totalnya bisa mencapai 200 mahasiswa setiap semesternya," ungkapnya.
Tak hanya berorientasi pada pengembangan internal mahasiswa, BINUS University Malang juga aktif melakukan pengabdian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan teknologi digital.
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