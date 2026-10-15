Dosen FH UPN Veteran Jatim Diduga Lecehkan Mahasiswa, Kampus Tunggu Laporan 

Ilustrasi pelecehan melalui media sosial. (indiatimes.com)

JawaPos.com - Kasus dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT).

Dugaan pelecehan itu dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum (FH) kepada mahasiswanya. Kasus itu viral lewat akun media sosial menfess yang berisi pesan anonim.

Salah satu unggahan menyebut dugaan pelecehan itu terjadi saat suasana kelas sedang sepi.

Pelaku diduga memaksa korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh di dalam kelas. Selain itu, dalam unggahan lainnya, pelaku juga diduga pernah mengirimkan pesan atau chat yang tidak pantas kepada mahasiswanya.

Humas UPN Veteran Jatim Nizwan Amin mengatakan saat ini kampus telah melakukan pemanggilan terhadap dosen tersebut.

Namun, belum ada sanksi yang bisa dijatuhkan oleh pihak kampus karena belum ada laporan resmi dan bukti yang dilampirkan korban.