Eks Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono Didakwa Terima Rp 4,09 M Kasus Pungli Izin Tambang 

JawaPos.com - Sidang perdana kasus dugaan pungli perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (14/10/2026).
Dalam sidang tersebut, Aris didakwa menerima uang sebesar Rp 4,09 miliar. Dakwaan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Demy Febriana dan Iwan Nuzuardi.
Selain Aris, perkara tersebut juga melibatkan Hermawan, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, serta Ertika Dinawati, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim.
Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan bahwa Aris diduga memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala dinas untuk meminta dan menerima uang dari pemohon izin.
Kewenangan itu mencakup proses disposisi, evaluasi, pemeriksaan, persetujuan, hingga penandatanganan dokumen perizinan.
“Terdakwa menggunakan kewenangan dalam proses disposisi, evaluasi, pemeriksaan, persetujuan, dan penandatanganan dokumen perizinan untuk meminta dan menerima sejumlah uang dari pemohon perizinan,” ujar Iwan saat membacakan dakwaan.
Menurut jaksa, uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan dan percepatan penerbitan sejumlah dokumen perizinan pertambangan.
Dokumen yang dimaksud meliputi rekomendasi teknis, Surat Izin Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, serta IUP Operasi Produksi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022