Eks Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono Didakwa Terima Rp 4,09 M Kasus Pungli Izin Tambang 

Sidang kasus pungli perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah dengan terdakwa eks Kadis ESDM Jatim digelar di PN Tipikor Surabaya, Rabu (14/10). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sidang perdana kasus dugaan pungli perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (14/10/2026).

Dalam sidang tersebut, Aris didakwa menerima uang sebesar Rp 4,09 miliar. Dakwaan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Demy Febriana dan Iwan Nuzuardi.

Selain Aris, perkara tersebut juga melibatkan Hermawan, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, serta Ertika Dinawati, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim.

Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan bahwa Aris diduga memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala dinas untuk meminta dan menerima uang dari pemohon izin.

Kewenangan itu mencakup proses disposisi, evaluasi, pemeriksaan, persetujuan, hingga penandatanganan dokumen perizinan.

“Terdakwa menggunakan kewenangan dalam proses disposisi, evaluasi, pemeriksaan, persetujuan, dan penandatanganan dokumen perizinan untuk meminta dan menerima sejumlah uang dari pemohon perizinan,” ujar Iwan saat membacakan dakwaan.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan dan percepatan penerbitan sejumlah dokumen perizinan pertambangan.