Detik-detik Ledakan di Rumah Makan Nasi Tempong San Antonio, Sempat Tercium Bau Gas

JawaPos.com - Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengungkapan sempat tercium bau gas sebelum insiden ledakan di rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10).

Insiden itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB saat koki sedang memasak.

"Tadi sekitar pukul 07.00 WIB, ketika koki sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan," kata Kombes Pol Luthfie.

Luthfie menyebutkan berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 41 bangunan yang terdampak.

Sebanyak 15 di antaranya merupakan rumah yang berada di belakang lokasi kejadian. Lima bangunan mengalami kerusakan parah, sementara lainnya mengalami kerusakan ringan.

Ledakan juga menyebabkan lima orang mengalami luka-luka. Mereka terdiri atas empat laki-laki dan satu perempuan. Seluruh korban kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.

Setelah kejadian, Tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Jatim diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada bahan peledak maupun potensi ledakan susulan.

Danden Gegana Satbrimob Polda Jatim Kompol Dyan Vicky Sandi mengatakan, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan unsur bahan peledak maupun unsur bom di lokasi.