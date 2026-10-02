Kasus ISPA di Jatim Capai 147.000 Pasien Per Bulan, Surabaya Tertinggi

Ilustrasi seorang anak terserang influenza. (Magnific)
JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur mencatat, sepanjang 2026 rata-rata penularan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) per bulannya mencapai 147 ribu kasus hingga Agustus.
Dari jumlah itu, Kota Surabaya mencatatkan kasus penularan ISPA tertinggi, disusul Sidoarjo, Lamongan, serta Kabupaten dan Kota Malang di peringkat lima besar.
Kadinkes Jatim, dr. Erwin Astha Triyonno menjabarkan, angka penularan tersebut melonjak signifikan dibandingkan rata-rata penularan pada 2025 yang mencapai 117 ribu kasus per bulan.
Agustus 2026 tercatat sebagai puncak penyebaran ISPA, di mana jumlah pasien yang mendapatkan perawatan mencapai 200 ribu orang lebih.
"Data ISPA ini memang di Jawa Timur, mungkin di nasional juga, relatif meningkat pada musim kemarau," ungkap Erwin, Jumat (2/10).
Ia menjelaskan bahwa tren kenaikan ini merupakan siklus yang tak bisa dilepaskan dari kondisi cuaca kering ekstrem.
Meski demikian, parahnya angka kesakitan kali ini turut diperburuk oleh faktor eksternal lainnya.
Di antaranya polusi udara dan dampak kabut asap dari rentetan kebakaran hutan di sejumlah daerah.
"Itu pola berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain," ucapnya.
Tingginya kasus ISPA secara otomatis berimbas pada beban layanan di fasilitas kesehatan.
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