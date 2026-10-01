Usaha Pemilahan Sampah Tak Bisa Sembarangan, Pemkot Surabaya Beberkan Kriterianya

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya melakukan penertiban terhadap aktivitas pengelolaan sampah tanpa izin di kawasan Keputih, Kecamatan Sukolilo.

Pemkot juga menyiapkan edukasi dan pendampingan bagi warga yang ingin tetap menjalankan usaha pemilahan sampah secara legal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M Fikser mengatakan, pendekatan edukasi dan pendampingan akan dilakukan kepada warga yang menjalankan aktivitas pemilahan sampah, terutama yang berada di lingkungan permukiman.

Menurut Fikser, warga yang ingin melanjutkan usaha pengelolaan sampah akan difasilitasi dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan.

Pemkot melalui DLH bahkan akan menurunkan tim untuk membantu warga mengurus legalitas usaha.

“Kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan membantu memfasilitasi seluruh proses perizinan yang mereka inginkan,” kata Fikser saat ditemui dalam kegiatan penertiban di kawasan Keputih, Kamis (1/10).

Ia menjelaskan, legalitas usaha pemilahan sampah tidak hanya berkaitan dengan izin usaha. Pelaku usaha juga harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis agar aktivitas pengelolaan sampah tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Beberapa persyaratan tersebut di antaranya kepemilikan atau legalitas lahan, ketersediaan alat pemilahan sampah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kepastian pengangkutan dan pembuangan residu hasil pengolahan.

“Selain mereka memiliki lahan, mereka juga harus punya alat pemilahan. Terus harus ada IPAL dan kepastian residu yang diambil dibuang itu harus terjadwal,” ujarnya.