Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Jumat, 2 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Usaha Pemilahan Sampah Tak Bisa Sembarangan, Pemkot Surabaya Beberkan Kriterianya

Pemerintah Kota Surabaya tertibkan akivitas pengelolaan sampah ilegal di Keputih. (Diskominfo Surabaya) - Image

Pemerintah Kota Surabaya tertibkan akivitas pengelolaan sampah ilegal di Keputih. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya melakukan penertiban terhadap aktivitas pengelolaan sampah tanpa izin di kawasan Keputih, Kecamatan Sukolilo.

Pemkot juga menyiapkan edukasi dan pendampingan bagi warga yang ingin tetap menjalankan usaha pemilahan sampah secara legal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M Fikser mengatakan, pendekatan edukasi dan pendampingan akan dilakukan kepada warga yang menjalankan aktivitas pemilahan sampah, terutama yang berada di lingkungan permukiman.

Menurut Fikser, warga yang ingin melanjutkan usaha pengelolaan sampah akan difasilitasi dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan.

Pemkot melalui DLH bahkan akan menurunkan tim untuk membantu warga mengurus legalitas usaha.

“Kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan membantu memfasilitasi seluruh proses perizinan yang mereka inginkan,” kata Fikser saat ditemui dalam kegiatan penertiban di kawasan Keputih, Kamis (1/10). 

Ia menjelaskan, legalitas usaha pemilahan sampah tidak hanya berkaitan dengan izin usaha. Pelaku usaha juga harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis agar aktivitas pengelolaan sampah tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Beberapa persyaratan tersebut di antaranya kepemilikan atau legalitas lahan, ketersediaan alat pemilahan sampah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kepastian pengangkutan dan pembuangan residu hasil pengolahan.

“Selain mereka memiliki lahan, mereka juga harus punya alat pemilahan. Terus harus ada IPAL dan kepastian residu yang diambil dibuang itu harus terjadwal,” ujarnya.

Langkah pendampingan tersebut menjadi bagian dari penataan aktivitas pengelolaan sampah di kawasan Keputih. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dikeluhkan Warga, Pemkot Tertibkan Pengelolaan Sampah Ilegal di Keputih Surabaya - Image
Surabaya Raya

Dikeluhkan Warga, Pemkot Tertibkan Pengelolaan Sampah Ilegal di Keputih Surabaya

Jumat, 2 Oktober 2026 | 03.40 WIB

Santri Pesantren Surabaya Segera Terima BOPDA Rp150 Ribu per Bulan - Image
Surabaya Raya

Santri Pesantren Surabaya Segera Terima BOPDA Rp150 Ribu per Bulan

Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.19 WIB

Pemkot Surabaya Sanksi 58 ASN yang Lakukan Pungli hingga September 2026 - Image
Surabaya Raya

Pemkot Surabaya Sanksi 58 ASN yang Lakukan Pungli hingga September 2026

Rabu, 30 September 2026 | 17.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore