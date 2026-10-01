Satpol PP Segel Toko Miras di Wonokromo Surabaya, Ngecer Dekat Permukiman

Satpol PP Kota Surabaya segel toko mihol yang jual miras eceran dekat permukiman warga kawasan Wonokromo. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Satpol PP Kota Surabaya menyegel sementara sebuah toko penjual minuman beralkohol (mihol) atau minuman keras (miras) di kawasan permukiman Kecamatan Wonokromo.
Selain karena lokasinya terlalu dekat dengan permukiman, toko tersebut menyalahgunakan izin dengan menjual miras secara eceran, padahal berstatus subdistributor.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah peredaran mihol ilegal sekaligus membatasi akses anak-anak dan remaja terhadap minuman beralkohol.
Sebelumnya, Satpol PP bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya telah mengawasi toko tersebut pada 3 September 2026.
Dari hasil pengawasan, toko tersebut diketahui memiliki izin sebagai subdistributor, namun dalam praktiknya melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.
Meski telah ditindak, toko tersebut masih menjalankan usaha ecerannya. Dalam penindakan terbaru, petugas mengamankan 10 botol minuman beralkohol sebagai barang bukti.
Pelanggaran tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses tindak pidana ringan (Tipiring).
Plt Kasatpol PP Surabaya Irna Pawanti mengatakan, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol perlu diperketat.
Hal itu karena petugas mendapati anak-anak relatif mudah mendapatkan minuman tersebut secara eceran.
"Beberapa waktu ini mudah sekali bagi anak-anak mendapatkan minuman keras. Sehingga kami setiap malam mengamankan anak-anak itu di titik-titik tertentu seperti Dermaga Kalimas, (kawasan) Taman Bambu Runcing," kata Irna, Kamis (1/10).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022