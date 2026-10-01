Satpol PP Segel Toko Miras di Wonokromo Surabaya, Ngecer Dekat Permukiman

JawaPos.com - Satpol PP Kota Surabaya menyegel sementara sebuah toko penjual minuman beralkohol (mihol) atau minuman keras (miras) di kawasan permukiman Kecamatan Wonokromo.

Selain karena lokasinya terlalu dekat dengan permukiman, toko tersebut menyalahgunakan izin dengan menjual miras secara eceran, padahal berstatus subdistributor.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah peredaran mihol ilegal sekaligus membatasi akses anak-anak dan remaja terhadap minuman beralkohol.

Sebelumnya, Satpol PP bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya telah mengawasi toko tersebut pada 3 September 2026.

Dari hasil pengawasan, toko tersebut diketahui memiliki izin sebagai subdistributor, namun dalam praktiknya melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

Meski telah ditindak, toko tersebut masih menjalankan usaha ecerannya. Dalam penindakan terbaru, petugas mengamankan 10 botol minuman beralkohol sebagai barang bukti.

Pelanggaran tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses tindak pidana ringan (Tipiring).

Plt Kasatpol PP Surabaya Irna Pawanti mengatakan, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol perlu diperketat.

Hal itu karena petugas mendapati anak-anak relatif mudah mendapatkan minuman tersebut secara eceran.

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