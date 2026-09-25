KAI Beri Diskon 19 Persen Mulai 28 September, Begini Ketentuannya

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan diskon tiket sebesar 19 persen dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81.

Melalui program Diskon HUT ke-81 KAI, pelanggan cukup membayar 81 persen dari tarif normal untuk perjalanan dengan kereta api yang memenuhi ketentuan program.

Khusus pelanggan yang ingin mendapatkan tiket dengan tarif diskon tersebut, pembelian dapat dilakukan pada 28 September 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi KAI kepada pelanggan.

"HUT ke-81 KAI menjadi momentum bagi kami untuk memberikan apresiasi kepada pelanggan melalui tarif perjalanan yang lebih hemat. Cukup membayar 81 persen dari tarif yang berlaku, masyarakat dapat memanfaatkan potongan 19 persen untuk merencanakan perjalanan bersama KAI,” ujar Mahendro, Jumat (25/9).

Tiket yang dibeli dengan tarif diskon dapat digunakan untuk keberangkatan mulai 28 September 2026 hingga H+45 hari sejak tanggal pembelian. Namun, promo hanya berlaku selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia.

Program ini berlaku untuk KA komersial kelas Eksekutif dan Ekonomi untuk perjalanan jarak jauh, menengah, dan dekat di Pulau Jawa dan Sumatera.

KAI juga memberlakukan ketentuan tarif one day (OD) dan tarif parsial dalam program tersebut.

Meski demikian, tidak semua layanan kereta mendapatkan potongan 19 persen. Promo tidak berlaku untuk Suite Class Compartment, Luxury, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.