Libur Sekolah 2026, KAI Daop 8 Surabaya Beri Diskon 30 Persen Tiket Kereta Ekonomi

JawaPos.com - Menyambut libur panjang sekolah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya menghadirkan diskon spesial sebesar 30 persen untuk tiket kereta kelas ekonomi komersial.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono menjelaskan bahwa diskon tersebut berlaku untuk perjalanan kereta api kelas Ekonomi Komersial dengan jadwal keberangkatan 20 Juni - 5 Juli 2026.

"Tiket dengan tarif diskon 30 persen dapat dipesan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI. Diskon berlaku khusus untuk kereta api kelas Ekonomi Komersial," ujar Mahendro, Minggu (14/6).

Namun, diskon tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan berbagai bentuk reduksi maupun promo lainnya. Tiket promo tetap dapat dibatalkan atau dijadwalkan ulang sesuai aturan.

Promo ini berlaku selama kuota tiket dan tarif diskon masih tersedia. Informasi mengenai jadwal perjalanan serta daftar kereta yang mendapatkan program diskon dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI.

Mahendro mengatakan bahwa program diskon 30 persen mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hingga 14 Juni 2026, sebanyak 30.453 penumpang telah memanfaatkan program tersebut.

"Saat ini, sudah ada 30.453 orang yang memesan tiket libur sekolah dengan tarif diskon 30 persen. Semoga program ini dapat memberikan kemudahan akses transportasi yang lebih terjangkau," imbuhnya.

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat yang belum menyusun rencana perjalanan selama libur sekolah untuk segera memesan tiket. Sebab, kuota tiket dengan tarif diskon 30 persen cukup terbatas