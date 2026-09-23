Hadapi Era AI, 6.125 Siswa SMA-SMK Belajar Bangun Bisnis Digital

Siswa SMA 16 Surabaya mendapat pembekalan keterampilan kewirausahaan dan bisnis digital untuk menghadapi perubahan dunia usaha di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI). (Istimewa).
JawaPos.com - Sebanyak 6.125 siswa SMA dan SMK mendapat pembekalan keterampilan kewirausahaan dan bisnis digital.
Hal ini untuk menghadapi perubahan dunia usaha di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Pembekalan tersebut dilakukan melalui Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) pada tahun ajaran 2026–2027.
Program ini mendorong siswa tidak hanya memahami konsep kewirausahaan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam mengembangkan dan menjalankan bisnis.
Memasuki era ekonomi digital, materi pembelajaran turut diarahkan pada pemanfaatan teknologi, termasuk AI.
Siswa diajak menggunakan AI untuk mengembangkan ide bisnis, melakukan riset pasar sederhana, menyusun materi promosi, hingga mengeksplorasi peluang usaha baru.
Namun, penggunaan teknologi tidak hanya ditekankan dari sisi kemampuan teknis.
Para siswa juga dibekali pemahaman mengenai penggunaan AI secara kritis, etis, dan bertanggung jawab agar teknologi tetap digunakan dengan mempertimbangkan kreativitas dan integritas manusia.
Direktur Eksekutif Prestasi Junior Indonesia (PJI) Utami Anita Herawati mengatakan pengalaman menjalankan usaha secara langsung dapat membantu siswa memahami bagaimana kreativitas dan potensi di sekitar mereka diolah menjadi peluang ekonomi.
“Pengalaman membangun usaha secara langsung membantu siswa mengubah kreativitas dan potensi di sekitar mereka menjadi peluang yang bernilai. Proses ini sekaligus menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan masa depan dan pola pikir kewirausahaan,” kata Utami di Surabaya, Rabu (23/9).
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