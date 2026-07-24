Wisuda ke-63 STIESIA Surabaya: 366 Lulusan Dilepas, Wisudawan S3 Raih IPK Sempurna 4,00

JawaPos.com — Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya mewisuda 366 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan pada Wisuda ke-63 Periode I Tahun Akademik 2025/2026, Sabtu (18/7/2026).

Momen ini semakin istimewa setelah wisudawan Program Doktor Ilmu Manajemen, Dr. I Gede Aryana Mahayasa, meraih predikat wisudawan terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00.

STIESIA Surabaya Lepas 366 Wisudawan dari Delapan Program Studi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang terakreditasi Unggul serta mengantongi keanggotaan sertifikasi internasional IACBE kembali menggelar prosesi wisuda sebagai penanda kelulusan mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Sebanyak 366 wisudawan mengikuti prosesi Wisuda ke-63 yang terdiri atas 17 lulusan Diploma-3 Akuntansi, 6 Diploma-3 Manajemen Perpajakan, 117 Sarjana Akuntansi, 120 Sarjana Manajemen, 26 Magister Akuntansi, 18 Magister Manajemen, 44 Pendidikan Profesi Akuntan, serta 18 Doktor Ilmu Manajemen.

Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA, menyebut wisuda menjadi bukti nyata perjuangan panjang mahasiswa selama menempuh pendidikan. (Dok. STIESIA)

Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA, menyebut wisuda menjadi bukti nyata perjuangan panjang mahasiswa selama menempuh pendidikan.

"Momen wisuda ini adalah sebuah pembuktian perjuangan panjang dari para mahasiswa untuk bisa lulus. Mereka telah melewati proses yang penuh perjuangan, penuh keringat, tawa, dan tangis yang dilakukan bersama-sama selama menempuh studi. Hari ini, mereka mendapatkan 'tiket emas' untuk bisa lulus," ujar Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik kepada JawaPos.com, Sabtu, (18/7/2026).

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Dalam sambutannya, Prof. Nur Fadjrih menegaskan lulusan STIESIA tidak hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan kompetensi yang siap bersaing di dunia kerja.

Menurutnya, kampus selalu menanamkan keseimbangan antara kemampuan berpikir kritis, keterampilan, dan etika kepada seluruh mahasiswa selama menjalani proses pendidikan.