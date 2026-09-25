Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 25 September 2026 | 15.14 WIB

Mabes Polri Pastikan Tindaklanjuti Laporan Investasi Emas Rp 58,5 M yang Diadukan WNA Malaysia

Ilustrasi kantor Mabes Polri di Jakarta. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kantor Mabes Polri di Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Melalui akun media sosial resmi, Divisi Humas Polri memastikan bahwa Mabes Polri menindaklanjuti seluruh laporan kepolisian.

Termasuk kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas investasi tambang emas Rp 58,5 miliar yang diadukan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia berinisial S ke Bareskrim Polri.

Dalam unggahan yang muncul di media sosial, Divisi Humas Polri menyatakan menghormati laporan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap laporan polisi dipastikan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasar pada fakta serta alat-alat bukti dalam penanganan kasus.

”Setiap laporan maupun pengaduan akan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada,” tulis akun tersebut dikutip pada Jumat (25/9).

Atas respons tersebut, Bagas Pangestu Pribadi sebagai kuasa hukum WNA Malaysia berinisial S menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian.

Menurut dia, respons tersebut sangat penting bagi kliennya yang sedang menempuh jalur hukum di Mabes Polri. Dia menyatakan, pihaknya akan berpegang pada standar profesional yang disampaikan oleh Polri.

”Kalau polisi bilang akan menangani kasus ini dengan profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti itu yang kami pegang. Kami tidak ingin ada kriminalisasi yang malah merugikan pelapor karena kami telah menyerahkan bukti transaksi kepada penyidik, dan kami menunggu prosesnya berjalan,” terang dia kepada awak media.

Menurut Bagas, pihaknya memang menantikan progres penyidik dalam perkara dengan nomor laporan LP/B/379/VII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sewa Motor Berujung Laporan Polisi, Wanita Asal Bangkalan Diduga Gelapkan Kendaraan Rental - Image
Surabaya Raya

Sewa Motor Berujung Laporan Polisi, Wanita Asal Bangkalan Diduga Gelapkan Kendaraan Rental

Selasa, 22 September 2026 | 20.27 WIB

Laporan Bertambah Lagi, Hotman Paris Dipolisikan Organisasi Media Online ke Polda Metro Jaya - Image
Kasuistika

Laporan Bertambah Lagi, Hotman Paris Dipolisikan Organisasi Media Online ke Polda Metro Jaya

Selasa, 21 Juli 2026 | 23.01 WIB

Polisi Dalami Laporan Dugaan Gangguan Ketertiban yang Libatkan Oknum APDESI Jabar - Image
Jabodetabek

Polisi Dalami Laporan Dugaan Gangguan Ketertiban yang Libatkan Oknum APDESI Jabar

Kamis, 11 Juni 2026 | 03.00 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore