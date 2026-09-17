Perlindungan Sosial Pekerja Jatim Baru 27 Persen, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Sinergi Lintas Sektor

JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur mencatat baru 5,686 juta pekerja atau 27 persen dari 21 pekerja yang terdaftar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Padahal, jaminan sosial ini merupakan komponen penting untuk melindungi pekerja jika mendapat peristiwa tidak diinginkan.

​Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irvansyah Utoh Banja mengatakan dibutuhkan sinergi seluruh pihak untuk meningkatkan perluasan perlindungan pekerja.

Sinergitas antara BPJS, Pemerintah Daerah, hingga dunia usaha, dapat dilakukan lewat sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan.

"Perluasan perlindungan pekerja membutuhkan sinergi seluruh pihak,” ujar Irvansyah, dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (17/9).

Dia menjelaskan kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan agar semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.