Diduga Rem Blong, Truk Trailer Tabrak Pohon di Greges Surabaya

Truk trailer tabrak pohon di Jalan Greges Surabaya, diduga rem blong. (IST)
JawaPos.com - Sebuah truk trailer berpelat nomor S-8224-UU mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pohon di Jalan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Kamis (17/9).
Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tg Perak Surabaya AKP Imam Safyudin Rodji menjelaskan truk yang dikemudikan Achmad Hidayat semula melaju dari arah timur ke barat.
"Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan diduga mengalami kerusakan pada sistem pengereman dan pengemudi membanting setir ke kanan dan menabrak pohon," kata Imam kepada JawaPos.com.
Kecelakaan itu membuat lalu lintas sempat macet. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja truk mengalami kerusakan pada bagian depan.
"Sopir dinyatakan sehat dan tidak ada luka. katanya.
Sementara untuk kendaraan truk dievakuasi ke tempat yang aman. Kerugian diperkirakan capai Rp 10 juta rupiah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022