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Ardini Pramitha
Kamis, 17 September 2026 | 20.57 WIB

Diduga Rem Blong, Truk Trailer Tabrak Pohon di Greges Surabaya

Truk trailer tabrak pohon di Jalan Greges Surabaya, diduga rem blong. (IST) - Image

Truk trailer tabrak pohon di Jalan Greges Surabaya, diduga rem blong. (IST)

JawaPos.com - Sebuah truk trailer berpelat nomor S-8224-UU mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pohon di Jalan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Kamis (17/9). 

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tg Perak Surabaya AKP Imam Safyudin Rodji menjelaskan truk yang dikemudikan Achmad Hidayat semula melaju dari arah timur ke barat. 

"Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan diduga mengalami kerusakan pada sistem pengereman dan pengemudi membanting setir ke kanan dan menabrak pohon," kata Imam kepada JawaPos.com. 

Kecelakaan itu membuat lalu lintas sempat macet. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja truk mengalami kerusakan pada bagian depan. 

"Sopir dinyatakan sehat dan tidak ada luka. katanya. 

Sementara untuk kendaraan truk dievakuasi ke tempat yang aman. Kerugian diperkirakan capai Rp 10 juta rupiah.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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