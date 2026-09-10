GP Ansor Desak Pemerintah Tindak Tegas Sound Horeg yang Langgar Aturan

JawaPos.com - Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur, Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk menindak sound horeg yang melanggar aturan.

Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat dan para alim ulama mengenai dampak sound horeg terhadap ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Pemerintah, ujar dia, harus hadir dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik sound horeg yang melanggar aturan dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat.

"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, terutama para alim ulama, tentang berbagai mudarat yang ditimbulkan sound horeg dalam kehidupan sosial kemasyarakatan," kata Zainuddin, Kamis (10/10).

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Menurut dia, persoalan sound horeg tidak boleh dibiarkan tanpa pengaturan. bukan hanya karena tingkat kebisingan yang berpotensi mengganggu masyarakat.

Ansor Jatim, lanjutnya, juga menyoroti adanya sejumlah kegiatan yang dilaporkan kerap disertai praktik yang bertentangan dengan norma sosial dan keagamaan, seperti erotisme dan konsumsi minuman keras.

"Kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak ragu menertibkan sound horeg yang melanggar aturan. Penertiban bukan berarti mematikan kreativitas masyarakat, tetapi memastikan kebebasan tidak mengorbankan hak masyarakat lain untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan," ujarnya.

Zainuddin menegaskan, PW GP Ansor Jawa Timur siap mendukung aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat sepanjang penindakan dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Termasuk dalam menindak karnaval sound horeg yang melanggar aturan.